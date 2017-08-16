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Karşıyaka Belediyesinden Simav'a anlamlı ziyaret

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 10:50
Karşıyaka Belediyesinden Simav'a anlamlı ziyaret
Karşıyaka Belediyesinden Simav'a anlamlı ziyaret

(Fotoğraflı)

Mehmet Emin İncekulak
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesine misafir olarak gelen, İzmir'in Karşıyaka Belediye başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan'ı makamında ziyaret ederek kendi yazdığı kitabı hediye etti. Karşıyaka Belediye Başkanı Akpınar'ın çocukluk ve gençlik yıllarını, siyasi hayatını ve Belediye Başkanlığı dönemini anlatan, ' Bir Başkan, Bir Şehir, Bir Aşk' isimli kitap, otobiyografi niteliğinde kaleme alınmış.
Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, "İlçemize misafir olarak gelen Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan şeref duyduk. Başkan Akpınar ile görüş alış verişinde bulunduk" dedi. Başkan Özkan, Belediye Kültür yayınlarından Simav konulu 3 kitap ile Simav yarenlerinin minyatürünü, Akpınar'a takdim etti. (MEİ-EFE)

16.08.2017 10:53:20 TSI
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