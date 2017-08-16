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Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler yarışması

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 10:51
Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler yarışması
Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler yarışması

(Fotoğraflı)

Halil Dağ
TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da 2017 yılı yaz Kur'an-ı Kerim kursu öğrencileri arası Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler yarışması yapıldı.
2017 Yılı Yaz Kur'an-ı Kerim Kursu Öğrencileri Arası Kur'an-ı Kerim ve Dini Bilgiler Yarışması, Merkez Eski Camide yapıldı. Yarışmada erkekler kategorisinden Çorlu Mekke Kur'an-ı Kerim Kursundan Mahmut Korkut birinci, Saray Yenimahalle Kur'an-ı Kerim Kursundan Muhammet Bilal Öztürk ikinci ve Malkara Zülfikarağa Kur'an-ı Kerim Kursundan Kayra Işık ise üçüncü oldu.
Kızlar kategorisinden Süleymanpaşa Ebubekir Sıddık Kur'an-ı Kerim Kursu öğrencisi Beyza Şen birinci, Saray Büyükyoncalı Aziziye Kur'an-ı Kerim Kursu öğrencisi Esmanur Özcan ikinci ve Malkara İbribey Kur'an-ı Kerim Kursu öğrencisi Şeyma Gökmen ise üçüncü oldu.
300 TL'lik birincilik ödüllerini İl Müftüsü İsmail İpek, 200 TL'lik ikincilik ödüllerini İl Müftü Yardımcısı Hızır Yağcı ve 100 TL'lik üçüncülük ödüllerini de Vaiz Hanife Osmanoğlu takdim etti. Bununla birlikte yarışmaya katılan tüm öğrencilere Kur'an-ı Kerim ve çeşitli kitaplar hediye edildi.
(HLD-MEF-Y)

16.08.2017 10:53:55 TSI
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