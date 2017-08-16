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Sinemanın kalbi 11. kez Köyceğiz'de atacak



(Fotoğraflı)



Cihat Cura

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Kaunos Altın Aslan Film Festivali'nin bu yıl 11'incisi düzenlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Köyceğiz Kaymakamlığının desteğiyle Köyceğiz Belediyesi tarafından 25-28 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek 11. Köyceğiz Kaunos Altın Aslan Türk Filmleri Festivalinde 7 film gösterime sunulacak.

Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, festival hakkında yaptığı açıklamada "Geçen yıl yaşanan darbe girişiminde şehit düşen kahramanlara olan duyarlılığımız ve saygımızdan dolayı festivalimizi yapmadık. Uzun yıllardır Köyceğiz ilçesinde yapılan etkinliklerde Türk sinema sanatının halka sevdirilmesi açısından büyük başarı kaydettiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Gelecek nesillere, kalıcı ve anlamlı şeyler aktarabilmek için en güzel yolun sanat olduğuna inandıklarını dile getiren Ceylan, "Sinema ve festivalle, çok daha geniş kitlelere ulaşabilmeniz mümkün oluyor. Köyceğiz'de 2001 yılında "Sinema Günleri" adı altında başlatılan etkinliği kültüre, sanata ve sanatçıya önem veren bir belediye olarak; 25-28 Ağustos tarihleri arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Köyceğiz Kaymakamlığının destekleriyle 11'inci kez gerçekleştireceğiz" dedi.

Başkan Ceylan, 11. Köyceğiz Kaunos Altın Aslan Türk Film Festivali'ni bu yıl da, daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedeflediklerinin altını çizerek, sinemaya gönül veren tüm sanatseverleri festivale davet ettiklerini de sözlerine ekledi.

Festivalde, Ozan Açıktan'ın "Annemin Yarası" Kıvanç Baruönü'nün "Görümce" Hakan Algül'ün "Olanlar Oldu" Yılmaz Erdoğan'ın "Tatlım Tatlım" Tolga Örnek'in "Sen Benim Her Şeyimsin" Alper Çağlar'ın "Dağ 2" ve Kıvanç Sezer'in "Babamın Kanatları" filmleri izleyici ile buluşacak.

(CC-MB-Y)



16.08.2017 10:55:57 TSI

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