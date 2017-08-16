Mazgirt'te asfaltlama çalışmaları
(Fotoğraflı)
Ercan Topaç
TUNCELİ (İHA) - Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Kızılkale ve Kavaktepe grup köy yollarında başlatılan asfaltlama çalışmaları tamamlandı.
Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yıldırım, 2017 çalışma programı kapsamında yer alan Mazgirt ilçesine bağlı Kızılkale ve Kavaktepe grup köy yollarındaki asfaltlama çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.
Toplam 14 kilometrelik yolun asfaltlandığını belirten Yıldırım, coğrafi koşullardan dolayı kısa süren çalışma sezonuna rağmen ekiplerinin özveriyle çalıştığını ve sezon bitmeden planlanan diğer işlerinde tamamlanması için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.
Yıldırım, çalışmaları da yerinde inceledi.
(ET-HİV-Y)
16.08.2017 10:55:58 TSI
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