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Aynı iş yerinde 2 faaliyeti birlikte yapıyor



(Fotoğraflı)



Yunus Daşdemir

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Aslanapa ,ilçesinde yaşayan Ali Osman Gülmez, aynı iş yerinde 2 faaliyeti birlikte yapıyor.

Gülmez, hem fotoğrafçılık yapıyor, hem de bisiklet tamir ediyor.

30 yıldır fotoğrafçılık yaptığını, kazancının yetmediği için 18 yıldır bisiklette tamir ettiğini söyleyen Gülmez, ''48 yaşındayım. 18 yaşında başladığım fotoğrafçılık mesleği benim için bir tutku. Yaklaşık 14 yıl fotoğrafçılık yaparak geçimimi sağlamaya çalıştım. Ancak 2 çocuğumu yetiştirmek, onları okutmak için kazancım yetmedi. Bisiklet tamirciliğine çocukluğumdan beri merakım vardı. Aynı dükkanda tamir işi de yapmaya karar verdim. İlçe halkı ilk başladığım zamanlar biraz yadırgasa da zamanla alıştılar. Halen Aslanapa'da tek bisiklet tamircisi olarak 18 yıldır fotoğrafçılıkla beraber severek işimi yapıyorum. Özellikle yaz aylarında akşamları düğünlere özel çekim için çevre il ve ilçelere fotoğrafçılık için giderken, gündüzleri bisiklet tamir ediyorum. 24 yaşında olan oğlum Süleyman Gülmez'de her 2 mesleği öğrendi. İnşallah oda benim gibi bu 2 mesleği bir arada sürdürecek'' dedi.



''Bizlere hayatta en büyük ibadetin çalışmak olduğu öğretildi''



Yaptığı 2 mesleği de bugüne kadar severek ve isteyerek yaptığını söyleyen Gülmez, ''Bu mesleklerimi yaparken, çiftçilik yapmaktan asla taviz vermedim. Arazimi kendim eker kendim mahsulümü kaldırırım. 12 dönüm arazim 30 yıllık meslek hayatım boyunca hiç boş kalmadı. Arpa, buğday ekerim, hasat zamanı genellikle gece hasatımı yapar, sabah yine işlerimin başına geçerim. Bizlere hayatta en büyük ibadetin çalışmak olduğu öğretildi. Aynı bilinci bende evlatlarıma öğretiyorum. Aslanapa halkına, beni her zaman düğün ve eğlencelerine çağırıp fotoğraf çektiren çevre il ve ilçelerdeki vatandaşlarımıza ve bisikletlerini tamir için bana getiren tüm kardeşlerime sonsuz teşekkür ederim'' ifadelerini kullandı.(YD-EFE)



16.08.2017 10:59:31 TSI

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