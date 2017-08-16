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Erzurum araç varlığında yüzde 5.1'lik artış

- Trafiğe kayıtlı araç sayısı 108 bin 889'dan 114 bin 509'a ulaştı



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ERZURUM (İHA) - Erzurum'da bir yıllık düzeyde bin kişiye düşen araç sayısı 142'den 151'e, otomobil sayısı ise 70.4'ten 73.9'a yükseldi. İl trafiğine kayıtlı araç sayısı 108 bin 889'dan 114 bin 509'a ulaşarak yıllık düzeyde yüzde 5.16'lık oranda artış kaydetti.

MAYIS 2017 VE ERZURUM

TÜİK Mayıs ayı iller trafiğe kayıtlı motorlu karataşıtı verilerini paylaştı. Erzurum'da 56 bin 326 otomobil, 3 bin 53 minibüs, bin 162 otobüs, 25 bin 891 kamyonet, 5 bin 885 kamyon, 2 bin 609 motosiklet, 673 özel amaçlı taşıt ve 18 bin 910 traktör olmak üzere toplam 114 bin 509 motorlu kara taşıtının trafiğe kayıtlı olduğu bildirildi.

ERZURUM YILLIK DEĞİŞİM

İlde 2016 yılının mayıs ayına göre trafiğe kayıtlı motorlu karataşıtı sayısı yüzde 5.16, otomobil sayısı yüzde 4.93, kamyonet sayısı yüzde 4.91, traktör sayısı ise yüzde 7.32 oranında artış gösterdi. Verilere göre 2016 mayıs ayında 53 bin 676 otomobil, 24 bin 677 kamyonet, 17 bin 620 traktör, toplam 108 bin 889 motorlu karataşıtı trafiğe kayıtlı bulunuyordu.

DEVİR

Erzurum'da mayıs ayı ölçeğinde 3 bin 782 motorlu karataşıtının el değiştirdiği bildirildi. TÜİK verilerine göre, ilde devri yapılan araçların 2 bin 367'sini otomobil, 98'ini minibüs, 21'ini otobüs, 854'ünü kamyonet, 117'sini kamyon, 35'ini motosiklet, 5'ini özel amaçlı taşıt, 285'ini ise traktör oluşturdu.

MOTORLU KARA TAŞITLARI, MAYIS 2017

Trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 21 milyon 556 bin 827 oldu.Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 21 milyon 556 bin 827 adet taşıtın yüzde 53,8'ini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,1'ini motosiklet, yüzde 8,3'ünü traktör, yüzde 3,9'unu kamyon, yüzde 2,2'sini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

MAYIS AYI TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ VERİLERİ

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 110 bin 500 taşıt içinde otomobil yüzde 58,1 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 15,9 ile motosiklet, yüzde 15,3 ile kamyonet, yüzde 6,6 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 4,1'ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISINDA AYLIK DEĞİŞİM

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 11,3 arttı. Bu artış otomobilde yüzde 17,8, otobüste yüzde 5,7, motosiklette yüzde 31,3, traktörde ise yüzde 3,9 olarak gerçekleşti. Minibüste yüzde 34,6, kamyonette yüzde 2,3, kamyonda yüzde 21,4, özel amaçlı taşıtlarda ise yüzde 78,6 azalış oldu.

YILLIK DEĞİŞİM

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 azaldı. Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 4,7 azalış gerçekleşti. Bu azalış otomobilde yüzde 9,7, minibüste yüzde 2,3, otobüste yüzde 3,5, kamyonette yüzde 2,2, kamyonda ise yüzde 19,6 olarak gerçekleşti. Motosiklette yüzde 11,2, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 26,6, traktörde ise yüzde 7,9 artış oldu.

Trafikteki toplam taşıt sayısı Ocak-Mayıs döneminde 466 bin 403 adet arttı.

Ocak-Mayıs döneminde 506 bin 315 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 39 bin 912 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 466 bin 403 adet arttı.

DEVİR

Devri yapılan toplam 662 bin 959 adet taşıt içinde otomobil yüzde 69,4 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 16,3 ile kamyonet, yüzde 5,7 ile motosiklet, yüzde 3 ile traktör takip etti. Mayıs ayında devri yapılan taşıtların yüzde 5,6'sını ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYITLI LPG'Lİ OTOMOBİL ORANI

Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 11 milyon 609 bin 703 adet otomobilin yüzde 38,9'u LPG, yüzde 34,4'ü dizel, yüzde 26,4'ü benzin yakıtlıdır. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise yüzde 0,4'tür.

OTOMOBİL HACİMLERİ

Trafiğe en fazla 1501-1600 motor silindir hacimli otomobillerin kaydı yapıldı. Ocak-Mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 297 bin 889 adet otomobilin yüzde 40,8'i 1501-1600, yüzde 26,9'u 1401-1500, yüzde 14,2'si 1300 ve altı, yüzde 13,3'ü 1301-1400, yüzde 3,5'i 1601-2000, yüzde 1,2'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

RENK

Trafiğe en fazla beyaz renkli otomobillerin kaydı yapıldı

Ocak-Mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 297 bin 889 adet otomobilin yüzde 60'ı beyaz, yüzde 16,5'i gri, yüzde 7,8'i siyah ve yüzde 5,5'i kırmızı iken yüzde 10,2'si diğer renklerdedir.

(ERZ-AT-Y)



16.08.2017 10:59:33 TSI

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