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Köyceğiz'de yol kontrol ve arama noktasında denetim



(Fotoğraflı)



Cihat Cura

MUĞLA (İHA) - Köyceğiz ilçesinde, polis ekiplerince trafik denetimi gerçekleştirildi.

Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçedeki 2 kontrol noktasında yapılan uygulamaya 44 personel katıldı. Saat 21:00 ve 23:00 arası yapılan uygulamada, 170 araç ve sürücüsü kontrol edilirken ihlali tespit edilen 15'ine cezai işlem uygulandı. Denetimlerle trafik kazalarının en aza indirilmesi, sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeylerinin daha üst seviyeye çıkarılmasının amaçlandığı bildirildi.

(CC-MB-Y)



16.08.2017 11:03:00 TSI

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