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Muradiye Osmangazi ile güzelleşiyor

- Başkan Dündar kendi elleriyle parke taş döşedi



(Fotoğraflı)



Süleyman Aydın

BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyesi, Muradiye Mahallesi'nde yer alan Beşikçiler ve 2. Murad caddelerindeki eskimiş kilitli parke taşlarını sökerek, yerine yüzeyi granit bazalt kaplı kemer taşı ve bordür tretuvar ile kaplıyor.

İlçe genelinde birçok mahallede yol genişletme, onarım ve bakım çalışmalarını sürdüren Osmangazi Belediyesi, Muradiye Mahallesi'nde bir süre önce başlatılan zemin kaplama çalışmalarını sürdürüyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Muradiye Mahallesi'ni ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Yetkililerden çalışmalardaki son durum hakkında bilgi alan Başkan Dündar, işçilere yardım ederek kendi elleriyle parke taşı döşedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçenin her mahallesinde bir çalışma yürüttüklerini ifade ederek, "Bursa'nın en eski mahallelerinden biri olan Muradiye Mahallesi'nde yer alan Beşikçiler ve 2. Murad caddelerinde parke taşı döşeme ve zemin kaplama çalışmaları yürütüyoruz. Burası tarihi bir bölgemiz. Bölgenin tarihi dokusuna uygun şekilde gerçekleştirdiğimiz çalışmalar kapsamında, caddelerdeki mevcut olan eskimiş kilitli parke taşlarını kaldırarak, yerine yüzeyi granit bazalt kaplı kemer taşı ve bordür tretuvar döşüyoruz. Bu çalışmalar ile bölgenin tarihi dokusunu ortaya çıkartıyor ve bölgenin değer kazanmasını sağlıyoruz" dedi.

(SA-İHS



16.08.2017 11:03:04 TSI

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