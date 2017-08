YEREL HABERLER / SİNOP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Durağan'ın alt yapı sorununa neşter

- 17,5 milyonluk proje ile Durağan'ın alt yapısı yenilenecek



SİNOP (İHA) - Sinop'un Durağan ilçesinde yılların sorunu olan alt yapı için çalışma başladı.

17 milyon 541 bin TL'lik kanalizasyon, yağmur suyu kanalları ve arıtma tesisi projeleri temel atma töreni ile start aldı. Durağan ilçesi alt yapı, yağmur suyu kanalları ve atık su arıtma tesisi inşaatının temel atma törenine Sinop Valisi Hasan İpek'in yanı sıra, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Durağan ve Boyabat Kaymakamları Akın Oruç ve Fatih Aksoy, Durağan Cumhuriyet Başsavcısı Soner Şahin, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Halil Altıntaş, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Genel Meclisi Başkanı Şükrü Gündoğdu, Durağan Belediye Başkanı Ahmet Kılıçaslan, Boyabat, Saraydüzü ve Ayancık Belediye Başkanları, AK Parti İl Başkanı Ali Çöpçü, İl Genel Meclisi Üyeleri, Muhtarlar ve Durağan'lı vatandaşlar katıldı.

İller Bankası desteği ile gerçekleşecek olan proje hakkında Durağan Belediye Başkanı Ahmet Kılıçaslan, "1954 yılında ilçe olan Durağan'nın 1960'lı yıllarda yapılan kanalizasyonunun belli zamanlarla aksaklıları giderilmiş olup, ilave eklerle günümüze kadar idareten gelen kangren haline dönüşmüş, her gün bir yerde patlak veren gelişen Durağan'ın ihtiyaçlarını gideremeyen yarım yüz yıllık problemi bu proje ile giderilmiş olacak. 46 bin 500 bin metrelik kanalizasyon hattı, 6 bin 500 metrelik yağmur suyu kanalı, 750 metreküplük günlük arıtma kapasitesine sahip arıtma tesisi ve 3000 adet parsel bağlantısı olan bu devasa projenin maliyeti 17 milyon 541 bin Türk lirası artı KDV, işin süresi ise 700 iş günüdür. İlçemizde değişim ve gelişim devam ediyor. Su projemiz, çöp projemiz devam ediyor. Hükümet Konağımız hizmete girdi. Hastane inşaatımız bitmek üzere. Yeni Adliye Sarayı için yer tahsisi yaptık. Gençlik Merkezi inşaatı başladı. Sanayi sitesi çalışmaları devam ediyor. Yüksek okulumuz açıldı, öğrenci alımlarına başlayacak. Bunun yanında bir çok projemiz devam ediyor" dedi.

Başkan Kılıçaslan'ın konuşmasının akabinde AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş yaptığı konuşmada, "Durağanımız her şeyin en iyisini, her şeyin en güzelini fazlasıyla hak ediyor. Bugün de burada 17 buçuk milyonluk bir yatırımın bir hizmetin ilk adımını atıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Sayın Valimiz ve Belediye Başkanımızla birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanımız Mehmet Özhaseki'yi ziyaret ettik. Sayın Bakanımıza Durağan'a geldiğinizde yaptığımız pazarlığın çalışmalarına başlıyoruz dedik. Sayın Bakanımız da 'Durağan'ın sonuna kadar arkasındayız. İller Bankası olarak gerekeni en iyi şekilde Durağan'a yapacağız' diyerek İller Bankası Genel Müdürüne talimat verdi. Durağan neyi hak ediyorsa alacak. Sizler bizim arkamızda durduğunuz sürece bizlerde Durağan'ın arkasında kale gibi duracağız" diye konuştu.

Vali Hasan İpek ise yaptığı konuşmada, "Sizler her türlü hizmete layıksınız. Ama tabii biraz sabredeceksiniz. Çünkü uzun vadeli bir yatırım yapmak kolay değil" ifadelerini kullandı.

İller Bankası tarafından çalışmayı 2 senede bitirme süresi verilen yüklenici firma sahibi Yasin Haşlak'tan 1 buçuk yılda tesisi bitirme sözünü de alan Vali Hasan İpek, bu çalışmanın takipçisi olacağını söyledi ve alt yapı, yağmur suyu kanalları ve atık su arıtma tesisi inşaatında çalışacak işçilere kazasız belasız bir şekilde çalışmalarını bitirmelerini temenni etti.

Durağan alt yapı, yağmur suyu kanalları ve atık su arıtma tesisi inşaatın açılış kurdelesini, Vali Hasan İpek, AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş ve protokol üyeleri dualar eşliğinde kesti.

