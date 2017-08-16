Köyceğiz'de iki yankesici tutuklandı
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Cihat Cura
MUĞLA (İHA) - Köyceğiz ilçesi, gıda pazar yerinde yankesicilik yapan iki kişi polis ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gıda pazar yerinde, şüpheli hareketleri üzerine 2 şahsı takibe aldı.
Pazar yerinde 2 vatandaşı gasp etmek üzereyken yakalanan şahıslar gözaltına alındı.
Yapılan aramada üzerinde kesici alet çıkan Kader B. ve Güneş B., isimli şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
Şahıslardan, Aydın'ın Didim, Kuşadası ilçelerinde benzer suçlardan aranan ve hakkında kesinleşmiş 8 buçuk yıl cezası olan Kader B. ile Güneş B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
(CC-MB-Y)
16.08.2017 11:04:43 TSI
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