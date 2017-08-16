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Vali Civelek, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman'ı ziyaret etti

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 11:02
Vali Civelek, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman'ı ziyaret etti
Vali Civelek, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman'ı ziyaret etti

(Fotoğraflı)

Cihat Cura
MUĞLA (İHA) - Muğla Valisi Esengül Civelek, ilçe ziyaretleri kapsamında Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.
Ortaca'da, Köyceğiz Kaymakamı Ortaca Kaymakam Vekili Gürkan Demirkale, Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik ve ilçe daire müdürleri tarafından karşılanan Vali Civelek, ilk olarak Ortaca Kaymakamlığı'nı ziyaret etti.
Vali Civelek, Köyceğiz Kaymakamı Ortaca Kaymakam Vekili Gürkan Demirkale'den Köyceğiz ve Ortaca ilçelerinde yapılan çalışmalar hakkında brifing aldı. Kaymakamlıkta muhtarlar ile toplantı yapan Vali Civelek, ilçe müdürleri ile bir araya geldi.
Ardından Ortaca Belediye Başkanlığını ziyaret eden Vali Civelek, burada meslek odaları ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ile toplantı yaptı.
Ziyaretinde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile de bir araya gelen Vali Civelek, bu kapsamda; Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otelciler ve Turizm İşletmecileri Birliği (DOKTOB) başkanı Yücel Okutur'u ziyaret etti.
Vali Civelek, Dalaman ilçesinde de Dalaman Kaymakamı Ali Gündoğan'dan ilçede yapılan çalışmalar hakkında brifing aldı. Kaymakamlıkta muhtarlar, meslek odaları ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ile toplantı yapan Vali Civelek, ilçe müdürleri ile bir araya geldi. Daha sonra Dalaman Belediye Başkanlığını ziyaret eden Vali Civelek, burada Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz ve belediye personeli tarafından karşılandı.
Vali Civelek, Köyceğiz ilçesinde ise Köyceğiz Belediye Başkan Vekili Ramazan Özçakır ve ilçe daire müdürleri tarafından karşılandı. Kaymakamlıkta muhtarlar, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile toplantı yapan Vali Civelek, ilçe müdürleri ile bir araya geldi.
(CC-MB-Y)

16.08.2017 11:05:08 TSI
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