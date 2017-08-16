ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sertfikalı buğday tohumu eken çiftçinin rekor hasadı

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 11:02
Sertfikalı buğday tohumu eken çiftçinin rekor hasadı
Sertfikalı buğday tohumu eken çiftçinin rekor hasadı

(Fotoğraflı)

Yunus Daşdemir
KÜTAHYA (İHA) - Kütahyanın Aslanapa ilçesinde sertifikalı buğday tohumu kullanan Gültekin Karakurt 6 bin metrekare arazisinden 3100 kilogram buğday hasat ederek ilçenin en verimli hasadını yapan çiftçi oldu.
Uzun yıllardır çiftçilikle uğraştığını belirten Karakurt, ''Biçerdöver arazime girip hasat sonrası buğdayı bana teslim ederken duyduğum kilograma bende inanamadım. Bu yıl ilk defa sertifikalı tohum kullandım. Geçtiğimiz yıllara göre neredeyse 3 misli verim aldım. Bundan böyle sertifikalı tohum kullanmaktan asla vazgeçmem. Sertifikalı buğday üretiminin bölgemizdeki çiftçilerimize çok iyi şekilde anlatılıp teşvik edilmesi en büyük arzum. Verimli topraklarımıza en uygun ürün olduğunu düşünüyorum. Sertifikalı buğday konusunda şahsımı uyaran ve bu rekor ürünü almama vesile olan Aslanapa İl Genel Meclisi üyesi Ali Okumuş'a teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.(YD-EFE)

16.08.2017 11:05:18 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Simav'da engellilerin geçiş noktaları düzenlendi
YEREL

SİMAV'DA ENGELLİLERİN GEÇİŞ NOKTALARI DÜZENLENDİ
Zahide Yetiş Eskigediz'e hayran kaldı
YEREL

ZAHİDE YETİŞ ESKİGEDİZ'E HAYRAN KALDI
Hisarcık 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anadolu Lisesinin LYS başarısı yüzde 75
YEREL

HİSARCIK 15 TEMMUZ DEMOKRASİ ŞEHİTLERİ ANADOLU LİSESİNİN LYS BAŞARISI YÜZDE 75
Fireni boşalan kamyon apartmanın bahçesine düştü
YEREL

FİRENİ BOŞALAN KAMYON APARTMANIN BAHÇESİNE DÜŞTÜ
Aynı iş yerinde 2 faaliyeti birlikte yapıyor
YEREL

AYNI İŞ YERİNDE 2 FAALİYETİ BİRLİKTE YAPIYOR
Karşıyaka Belediyesinden Simav'a anlamlı ziyaret
YEREL

KARŞIYAKA BELEDİYESİNDEN SİMAV'A ANLAMLI ZİYARET
Düğün salonu törenle hizmete sunuldu
YEREL

DÜĞÜN SALONU TÖRENLE HİZMETE SUNULDU
Milletvekili İsak Gazel, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile görüştü
YEREL

MİLLETVEKİLİ İSAK GAZEL, ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL İLE GÖRÜŞTÜ
Simav'da bayram temizliği
YEREL

SİMAV'DA BAYRAM TEMİZLİĞİ
Kaligrafi sanatçısı müdür
YEREL

KALİGRAFİ SANATÇISI MÜDÜR
Rektör Remzi Gören: Kütahya'daki tüm kurumlar ve bireyler üniversite ile temas halinde olmalı
YEREL

REKTÖR REMZİ GÖREN: KÜTAHYA'DAKİ TÜM KURUMLAR VE BİREYLER ÜNİVERSİTE İLE TEMAS HALİNDE OLMALI
Aslana'pa tarla günü
YEREL

ASLANA'PA TARLA GÜNÜ
Kahve ikramı ile tanıtım
YEREL

KAHVE İKRAMI İLE TANITIM