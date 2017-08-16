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Sertfikalı buğday tohumu eken çiftçinin rekor hasadı



(Fotoğraflı)



Yunus Daşdemir

KÜTAHYA (İHA) - Kütahyanın Aslanapa ilçesinde sertifikalı buğday tohumu kullanan Gültekin Karakurt 6 bin metrekare arazisinden 3100 kilogram buğday hasat ederek ilçenin en verimli hasadını yapan çiftçi oldu.

Uzun yıllardır çiftçilikle uğraştığını belirten Karakurt, ''Biçerdöver arazime girip hasat sonrası buğdayı bana teslim ederken duyduğum kilograma bende inanamadım. Bu yıl ilk defa sertifikalı tohum kullandım. Geçtiğimiz yıllara göre neredeyse 3 misli verim aldım. Bundan böyle sertifikalı tohum kullanmaktan asla vazgeçmem. Sertifikalı buğday üretiminin bölgemizdeki çiftçilerimize çok iyi şekilde anlatılıp teşvik edilmesi en büyük arzum. Verimli topraklarımıza en uygun ürün olduğunu düşünüyorum. Sertifikalı buğday konusunda şahsımı uyaran ve bu rekor ürünü almama vesile olan Aslanapa İl Genel Meclisi üyesi Ali Okumuş'a teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.(YD-EFE)



16.08.2017 11:05:18 TSI

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