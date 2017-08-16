'Hanımeli Osmanlı Sokağı' proje çalışmaları başladı
(Fotoğraflı)
Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi tarafından yapılacak olan 'Hanımeli Osmanlı Sokağı' proje inşaatı çalışmaları başladı.
Bilecik'in yöresel tatlarını, gelenek ve göreneklerini yansıtan aynı zamanda Bilecik bezinden imal edilen elbiselerin, nakışların, el işleri yanı sıra özgü ürünlerin satışının yapılacağı 'Hanımeli Osmanlı Sokağı' inşaat çalışmaları başladı. Bilecik'te turizm ve tanıtım faaliyetlerine büyük katkı sağlayacak olan 'Hanımeli Osmanlı Sokağı' projesi çalışmaları yeşil alanlar ve doğaya zarar verilmeden gerçekleştirilecek. Proje bölgede bulunan ağaçların gölgesinde konumlandırılacak. Ekonomik anlamda aile bütçelerine katkıda bulunmasına da ön ayak olacak projede butik mekanlar hazırlanarak, vatandaşların hizmetine sunulacak.
(DA-AS-Y)
16.08.2017 11:06:09 TSI
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