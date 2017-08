YEREL HABERLER / ÇANAKKALE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Hasan Altunışık'a milli görev

ÇANAKKALE (İHA) - Dünya Taekwondo Federasyonunun 2017 yılı Faaliyet Programında yer alan Yıldızlar Taekwondo Dünya Şampiyonası 25-28 Ağustos 2017 tarihleri arasında Mısır'da yapılacak. Yıldızlar Dünya taekwondo şampiyonasına katılacak olan Milli ve Avrupa şampiyonu sporcu Zeynep Taşkın'la birlikte Türkiye taekwondo Federasyonu tarafından Türk Milli takımı kadrosunda Milli takım antrenörü olarak Hasan Altunışık görevlendirildi.

Bundan önce Milli takımla Romanya, Almanya, İsveç, Kuzey Kıbrıs, Meksika ve yine Mısırda görev alan Altunışık, "Önümüzdeki milli vazife bizim ilk görevimiz değil. Bu konuda milli takımla birçok turnuvaya giderek tecrübe kazandık ve her seferinde ülkemize en iyi şekilde hizmet etme çabasında idik. Her katıldığımız uluslararası, Avrupa ve dünya şampiyonalarında tecrübelerimize tecrübe katarak devam ettik. Ben, bize layık görülen her milli görevleri hakkıyla yerine getirebilmiş olmamın mutluluğu içerisindeyim. İnşallah gideceğimiz bu dünya şampiyonasında da layıkıyla vazifemizin gereğini yaparız. Benimle birlikte Mısır da ki Dünya şampiyonasına katılacak olan sporcum Zeynep Taşkın da bir aydır milli takımla kamp yapmakta. Günde çift idmanla sıkı çalışan Zeynep'ten ülkemizi, Çanakkale'mizi ve kulübümüzü onore etmesini bekliyoruz. İnşallah bayrağımızı Mısır semalarında dalgalandıracak ve milli marşımızı gururla okutturacaktır" dedi.

