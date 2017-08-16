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Merkezefendi'de Kurban kesim yerleri açıklandı



DENİZLİ (İHA) - Eylül ayının 1'nde başlayacak olan Kurban Bayramı için Merkezefendi Belediyesi hazırlıklarını sürdürüyor. Yapılan hazırlıklar çerçevesinde Merkezefendi Belediyesi tarafından belirlenen kurban kesim yerleri açıklandı. Buna göre ilçede belirlenen 7 noktada hijyenik koşullarda vatandaşlar kurban kesimi yapabilecek.

Merkezefendi Belediyesi, Kurban Bayramı'nda vatandaşların hiçbir şekilde sorun yaşamaması adına çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu çerçevede ilk olarak Merkezefendi Belediyesi tarafından belirlenen kurban kesim yerleri açıklandı. Buna göre ilçe sınırları içinde bulunan Barbaros, Sevindik, Karaman, Servergazi, Bahçelievler, Yenimahalle, Yenişehir(Şengün Camii Yanı) pazaryerleri kurban kesim yerleri olarak belirlendi. Kurban kesim yerleri, vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda hazır edildi. Vatandaşlar hijyenik koşullarda belirlenen bu alanlarda kurban kesimi yapabilecek. Kurban kesim yerlerinde vatandaşların çevre temizliğine de önem vermesi bekleniyor.

Denizli Valiliği tarafından alınan önlemler çerçevesinde de hiçbir koşulda sokaklarda kurban kesimi yapılamayacak ve kelle ütülemeyecek.



16.08.2017 11:07:46 TSI

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