ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Merkezefendi'de Kurban kesim yerleri açıklandı

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 11:04
Merkezefendi'de Kurban kesim yerleri açıklandı

DENİZLİ (İHA) - Eylül ayının 1'nde başlayacak olan Kurban Bayramı için Merkezefendi Belediyesi hazırlıklarını sürdürüyor. Yapılan hazırlıklar çerçevesinde Merkezefendi Belediyesi tarafından belirlenen kurban kesim yerleri açıklandı. Buna göre ilçede belirlenen 7 noktada hijyenik koşullarda vatandaşlar kurban kesimi yapabilecek.
Merkezefendi Belediyesi, Kurban Bayramı'nda vatandaşların hiçbir şekilde sorun yaşamaması adına çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu çerçevede ilk olarak Merkezefendi Belediyesi tarafından belirlenen kurban kesim yerleri açıklandı. Buna göre ilçe sınırları içinde bulunan Barbaros, Sevindik, Karaman, Servergazi, Bahçelievler, Yenimahalle, Yenişehir(Şengün Camii Yanı) pazaryerleri kurban kesim yerleri olarak belirlendi. Kurban kesim yerleri, vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda hazır edildi. Vatandaşlar hijyenik koşullarda belirlenen bu alanlarda kurban kesimi yapabilecek. Kurban kesim yerlerinde vatandaşların çevre temizliğine de önem vermesi bekleniyor.
Denizli Valiliği tarafından alınan önlemler çerçevesinde de hiçbir koşulda sokaklarda kurban kesimi yapılamayacak ve kelle ütülemeyecek.

16.08.2017 11:07:46 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Yeni öğrencileri gönüllü öğrenciler karşılıyor
YEREL

YENİ ÖĞRENCİLERİ GÖNÜLLÜ ÖĞRENCİLER KARŞILIYOR
Denizli Büyükşehir, 5 ilçede vahşi depolamaya son veriyor
YEREL

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR, 5 İLÇEDE VAHŞİ DEPOLAMAYA SON VERİYOR
Pamukkale'de çocuklar eğleniyor
YEREL

PAMUKKALE'DE ÇOCUKLAR EĞLENİYOR
Denizli Emniyet Müdürü, otel ve apart yöneticileri ile bir araya geldi
YEREL

DENİZLİ EMNİYET MÜDÜRÜ, OTEL VE APART YÖNETİCİLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ