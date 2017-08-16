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DÜ, bölge halkını bilgilendirmek için kampanya başlattı



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi, bölgeden batı illerine yaşanan hasta göçünü engellemek için kampanya başlattı.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, bölgeden batı illerine yaşanan hasta göçünü engellemek için "Tedaviyi uzakta aramayın" sloganıyla kampanya başlattı. Kampanya dahilinde oluşturulan Sağlık Turizmi Ekibi, bölgede ziyaretlerine başladı. Ekip, bu kapsamda Batman, Siirt, Mardin ve Şanlıurfa valilik ve belediye başkanlığı ziyaret etti. Kampanya kapsamında hazırlanan tanıtım afişleri bölgenin illerinde kurumlara asılacağı, ayrıca açık hava reklam panolarıyla daha geniş kitlelere ulaşmak eylül ve ekim aylarında çalışmalarına devam edecekleri belirtildi.



Hasta göçünü önlemek amacıyla

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan DÜ Tıp Fakültesi Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Ali Kadiroğlu, bölge halkının hastanede yürütülen ameliyatlar ve tedaviler hakkında bilgi sahibi olmadığını ya da hastane hakkında kötü bir algının oluştuğunu kaydetti. Kadiroğlu, şunları kaydetti: "Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımız hastanelerimizde yürütülen ameliyatlar ve tedaviler hakkında pek bilgi sahibi değiller ya da hastanelerimiz hakkında kötü bir algı oluşmuş. Bu nedenle hastane yönetimi olarak bu algıyı yıkmak, hastaların yaşadığı maddi ve manevi sıkıntıları ortadan kaldırmak ve ülke ekonomisi ciddi bir yük getiren hasta göçünü önlemek amacıyla 'Tedaviyi Uzaklarda Aramayın' sloganıyla bir kampanya başlattık. Kampanyamız için hastanelerimizde yürütülen ameliyatlar ve tedaviler hakkında detaylı bilgilerin olduğu afişler ve billboardlar hazırladık. Umarım bu çalışma neticesinde bölge vatandaşlarımızın batı illerine gitmelerine gerek kalmadan tüm tedavilerini hastanelerimizde almalarını sağlayacağız."



Ziyaretler olumlu geçti

DÜ Tıp Fakültesi Sağlık Turizminden sorumlu Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Recep Dursun ise, "Bölgemizde yaşayan vatandaşları hastanelerimizde yürütülen faaliyet konusunda bilgilendirmek amacıyla bölge illerinin valileri ve belediye başkanlarıyla görüştük. Tüm görüşmelerimiz olumlu geçti. Ziyarette bulunduğumuz vali ve belediye başkanları ellerinden gelen tüm katkıları sağlayacaklarını ifade etti. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımız hastanelerimizde yürütülen ameliyatlar ve tedaviler hakkında pek bilgi sahibi değiller. Bu nedenle genelde batı illeri seçilmekte ve buda ciddi problemleri beraberinde getirmektedir. Bu problemlerin başında konaklama ve maddi giderler gelmektedir. Oysa aynı tedavi ek ücret alınmadan hastanın sosyal güvencesi ve ücretsiz konaklama imkânı ile hastanelerimizde başarıyla yapılmaktadır. Hizmetlerimiz hakkında vatandaşlarımızı bilgilendirmek için hazırladığımız afişler ve billboardlar aracılığıyla tanıtım faaliyetlerine başladık. Tüm bölge halkına ulaşarak bölge insanın yaşadığı bu mağduriyeti kaldırmak için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz" dedi.

(EEI-MP-Y)



16.08.2017 11:08:25 TSI

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