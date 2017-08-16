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DÜ'nün Sağlıkta Kalite Yönetim Sistemleri Eğitimi projesi hibe desteği almaya hak kazandı

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 11:06
DÜ'nün Sağlıkta Kalite Yönetim Sistemleri Eğitimi projesi hibe desteği almaya hak kazandı
DÜ'nün Sağlıkta Kalite Yönetim Sistemleri Eğitimi projesi hibe desteği almaya hak kazandı

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Dicle Üniversitesinin (DÜ) 2017 yılı Teknik Destek Programı çerçevesinde Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen "Sağlıkta Kalite Yönetim Sistemleri Eğitimi" başlıklı projesi hibe desteği almaya hak kazandı.
DÜ Hastaneleri Eğitim Koordinatörlüğü birimi tarafından projelendirilen ve 2017 yılı Teknik Destek Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan "Sağlıkta Kalite Yönetim Sistemleri Eğitimi" başlıklı projesi hibe desteği almaya hak kazandı. Proje kapsamında Başhekimlik, başmüdür ve müdürler, başhemşire ve yardımcıları, Eğitim Koordinatörlüğü, Kalite ve Strateji Geliştirme Koordinatörlüğü olmak üzere 30 yönetim çalışanına, profesyonel ve deneyimli uzmanlar tarafından eğitim verilecek. Programı kapsamında, TS EN 15224 Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi, TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Eğitimi, Liderlik Eğitimi, Kurumsal İletişim Eğitimi başlıkları altında verilecek eğitimlerin 5 gün süreceği belirtildi.
(EEI-MP-Y)

16.08.2017 11:09:30 TSI
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