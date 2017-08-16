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Atatürk Üniversitesi ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında bilimsel işbirliği protokolü imzalandı



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ERZURUM (İHA) - Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu arasında, "Ufuk Aydınlatma Vakitlerinin Gözlemsel Yolla İncelenmesi" konulu bilimsel işbirliği sözleşmesi imzalandı.

Üniversite olarak yaşamı kolaylaştıracak, mevcut sorunları bilimsel açıdan ele alarak çözüm üreten bir anlayışı benimsediklerini dile getiren Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı; "Projelerimizi, kendisine sadece bilim camiasında yer bulması için değil aynı zamanda topluma fayda sağlaması gerektiğini düşünerek hareket ediyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığımızla da bu amaç doğrultusunda bilimsel bir sözleşme imzaladık. Günlük hayatımızda sorun haline gelen meselelere üniversite olarak çözümler üretiyoruz. İmzaladığımız bu sözleşmenin ülkemize fayda getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Doç. Dr. Cenksu Üçer ise böylesine önemli bir projenin paydaşı olmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bilimsel çalışmalara her zaman önem verdiklerinin altını çizdi. Üçer; "Ülkemizin köklü üniversitelerinden Atatürk Üniversitesi sosyal, kültürel ve akademik açıdan ortaya koydukları ile bölgesi ve ülkesi için ne kadar önemli olduğunu bizlere gösteriyor. Biz de kurum olarak imzalanan bu sözleşmenin milletimize yarar sağlayacağı inancını taşıyoruz" diye konuştu.

(ERZ-AT-Y)



16.08.2017 11:11:33 TSI

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