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Kırklareli'de Büyükbaş Şap Aşılama Kampanyası



(Fotoğraflı)



KIRKLARELİ (İHA) - Hayvan hastalıklarından ari bölge olan Kırklareli'de, Sonbahar Dönemi Büyükbaş Şap Aşılama Kampanyasının devam ettiği, geçtiğimiz ay başlanan çalışma kapsamında 143 bin 786 adet hayvanın aşılanmasının tamamlanacağı bildirildi.

Kırklareli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde 2017-1 Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Programı' çerçevesinde Sonbahar Büyükbaş Şap Aşılama Kampanyası 3 Temmuz 2017 tarihi itibariyle başlamış olup, il genelindeki 143 bin 786 adet büyükbaş hayvanın aşılama çalışması devam etmektedir" denildi.

Açıklamada ayrıca, "1 Eylül 2017 tarihinde başlayacak Kurban Bayramı sebebiyle artacak hayvan hareketlerinin hastalığa karşı koruma sağlaması ve hayvan sevklerinde vatandaşımızın şap aşısından dolayı bir sorunla karşılaşmaması için 17 Ağustos 2017 tarihine kadar tüm büyükbaş hayvanların Şap aşısının tamamlanması planlanmaktadır. Hayvan yetiştiricilerimize önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.

(MA-MEF-Y)



16.08.2017 11:14:27 TSI

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