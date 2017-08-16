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Rektör Çakar'ın açık kapı uygulaması devam ediyor



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi yönetiminde adalet, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini hayata geçirmek için Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'ın başlattığı ve büyük bir titizlikle sürdürdüğü "Açık Kapı Günü", üniversitenin yeni öğrencilerini kabul ettiği bu yoğun günlerde de devam ediyor.

Aylık periyodlarla düzenlenen "Açık Kapı Uygulamasıyla başta öğrenciler olmak üzere, akademisyenlerimizden idari personele, güvenlik görevlilerinden temizlik görevlilerine kadar Üniversitede görev yapan herkes, Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ile görüşüp fikirlerini doğrudan yönetime aktarma ayrıcalığını yaşıyorlar.

Açık Kapı Uygulamasına katılan Düzce Üniversitesi mensuplarının ilettiği her konuyu tek tek değerlendiren Rektör, dile getirilen fikir ve iyileştirme önerilerinin, Düzce Üniversitesi'nin kurumsal gelişimine ve başarılı faaliyetlerine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Gerçekleştirilen bu uygulamayla görüş ve fikirlerini Rektörle paylaşan Üniversite mensupları, yönetimde söz sahibi olmanın memnuniyetini yaşadıklarını belirttiler.

(TT-AY)



16.08.2017 11:15:36 TSI

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