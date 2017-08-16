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Tarihi Koyunbaba köprüsünün çevresi de taş duvar olacak



(Fotoğraflı)



ÇORUM (İHA) - Çorum'un Osmancık İlçesi'nde bulunan tarihi Koyunbaba Köprüsünün koruma alanı içerisinde kalan bölgede Kızılırmak ıslah projesi kapsamında yapılan beton duvar yerine köprüyle aynı görünümde taş duvar yapılacak.

Kızılırmak ıslah projesi ve Koyunbaba köprüsünün restorasyonu nedeniyle ilgili kurumlarla koordinasyon toplantısı yapılarak tarihi köprünün çevresinde yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Belediye Meclis Salonunda düzenlenen toplantıya Osmancık Belediye Başkanı Hamza Karataş, DSİ 5. Bölge Müdürü Mahmut Dündar, Ankara 2 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Orçun Güler, DSİ Çorum Şube Müdürü Murat Şerbetçi, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü Başmühendisi Emine Balaban, DSİ mühendisleri, Karayolları mühendisleri ve yüklenici firmaların temsilcileri katıldı.

Kızılırmak Islah Projesi kapsamında Tarihi Koyunbaba Köprüsü koruma alanı içerisinde kalan bölgede yapılacak çalışmaların değerlendirildiği toplantıda hazırlanan projelerle ilgili sunum yapıldı.

'Yaklaşma duvarları tarihi köprüye benzetilecek'

Koyunbaba köprüsünün yaklaşma duvarlarının tarihi mimariye uygun şekilde yapılacağı belirterek koruma alanı içerisinde kalan bölgedeki duvarların taşlarının da Koyunbaba köprüsü ile aynı ocaktan alınacağı vurgulandı. Ayrıca koruma alanı içerisinde Karayolları tarafından yapılacak yaklaşık 30 metrelik yaklaşma duvarlarında tarihi köprü üzerindeki taş korkulukların iki tarafta da devam ettirileceği belirtildi. Böylelikle tarihi köprünün restorasyonu tamamlandığında Kızılırmak ıslah projesi ile bütünleşerek hem tarihi köprünün çevresiyle birlikte korunması hem de şehre yeni bir siluet kazandırılması hedefleniyor.

(BÖ)



16.08.2017 11:15:42 TSI

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