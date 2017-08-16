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Bilecikspor transferde 2 kişiyi daha renklerine bağladı

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 11:14
Bilecikspor transferde 2 kişiyi daha renklerine bağladı
Bilecikspor transferde 2 kişiyi daha renklerine bağladı

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik 1. Amatör Lig temsilcilerinden Bilecikspor, tecrübeli defans oyuncu Hidayet Tepe ve kaleci Kıvanç Üreten ile anlaştı.
Bilecik 1. Amatör Lig'de mücadele Bilecikspor 2017-2018 futbol sezonu öncesi geçtiğimiz yıl yine Bilecikspor forması giyen tecrübeli defans oyuncu Hidayet Tepe ve önceki yıllarda takımda yer alan kaleci Kıvanç Üreten ile anlaştı. Kulüp binasında düzenlenen imza töreni öncesi bir konuşma yapan Bilecikspor Başkanı Harun Dilek, "Kulübü yeni sezon öncesi devraldığımız gün söylediğim gibi bu takım Bilecik'in kendi çocuklarından oluşacak. Bilecik'in çocukları ile bu yola çıktık ve devam ediyoruz. Hidayet Tepe ve kaleci Kıvanç Üreten kardeşim boş mukaveleye imzalarını attılar. Bu fedalıklarından dolayı kendilerine teşekkür ederim. Bu takım hepimizin tüm şehrin takımı. Bilecik'in çocukları bu takıma sahip çıkarak ellerinden geleni yapıyorlar. Yapılan anlaşma her iki oyuncu için de hayırlı olsun" dedi.
Tecrübeli defans oyuncu Hidayet Tepe, Bilecikspor'un kendisi için ayrı bir yeri olduğunu söyleyerek, "Geçtiğimiz sezonlar ve geçen seneni ilk yarısında takımda yer aldım. Bilecikspor'un başarısı içi elimden gelen her şeyi yapacağım. Harun başkanım beni takımda görmek istediğini söylediğinde ben de hiç düşünmeden boş mukaveleye imza attım. Her şey Bilecikspor için" dedi.
(CKT-Y)

16.08.2017 11:17:06 TSI
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