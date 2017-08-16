Hisarcık 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anadolu Lisesinin LYS başarısı yüzde 75
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Mustafa Akçay
KÜTAHYA (İHA) - 2016-2017 Eğitim ve Öğretim yılında mezun ettiği 44 öğrencinin 33'nü üniversiteye yerleştiren Hisarcık 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anadolu Lisesi yüzde 75'lik LYS başarısına imza attı.
2017 LYS sonuçlarına göre 27 öğrencinin 4 yıllık, 6 öğrencinin ise 2 yıllık bölümlere yerleştiğine vurgu yapan Hisarcık 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Ali Özdemir, öğrencileri başarılarından dolayı tebrik ederek, başarıda emeği geçen öğretmenlere teşekkür etti.(MA-EFE)
16.08.2017 11:17:10 TSI
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