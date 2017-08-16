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Simav'da engellilerin geçiş noktaları düzenlendi



(Fotoğraflı)



Mehmet Emin İncekulak

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde, kent merkezinde engellilere uyumlu kaldırımlar ve geçiş noktaları belirleme çalışmaları yapılıyor. Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, engelli vatandaşlarımıza yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti. Özkan " İlçemizde kaldırım anlayışı ile ilgili hem vatandaşlarımızdan, hem de esnaflarımızdan anlayış bekliyoruz. Özellikle engelli vatandaşlarımızın geçiş noktalarına araç parkı ve eşya konulmaması ve yardımcı olunmasını istiyoruz. Simav'da bulunan 600'e yakın engelli vatandaşımızın sosyal yaşamda karşılaşabilecekleri tüm sıkıntılara çare bulma gayreti içindeyiz. Toplumun saygın ve ayrılmaz bir parçası olan engelli kardeşlerimize el birliğiyle yardımcı olalım" dedi. (MEİ-EFE)



16.08.2017 11:19:37 TSI

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