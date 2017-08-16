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Büyükşehir'den Yuvalı ve Saklısu'ya sıcak asfalt



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike'de Yuvalı ve Saklısu Mahallesi'nin yollarını sıcak asfaltla kapladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi ve Fen İşleri Dairesi Başkanlığı asfalt ekiplerinin Yuvalı ve Saklısu mahallelerinde sürdürdüğü sıcak asfalt çalışmalarını tamamlandı. Asfalt çalışmaları nedeniyle mahalle sakinlerinin duyduğu memnuniyeti dile getiren Saklısu Mahalle Muhtarı Atalay Topalşahin, "Yollarımız çok bozuktu. Vatandaşımız şikayetçiydi. Sağ olsun Menderes Türel başkanımız mahallemiz yollarını sıcak asfalt ile kaplatarak bizi yazın tozdan, kışın çamurdan kurtarıp, büyük bir hizmet getirmiş oldu. Mahallemiz adına kendisine ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Finike'de devam eden asfalt çalışmaları Turunçova Mahallesi'ne kadar uzanacak.

(AA-



16.08.2017 11:20:34 TSI

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