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1 milyon dolarlık Güneş Enerji sistemi kurdular

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 11:18
1 milyon dolarlık Güneş Enerji sistemi kurdular
1 milyon dolarlık Güneş Enerji sistemi kurdular
- İki yıl önce başladıkları milyon dolarlık projeyi hayata geçirdiler

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Dursun Murat Aydın
ERZURUM (İHA) - Erzurum'un Oltu ilçesinde iki esnaf iki yıl önce projesine başladığı ve destek almadan 1 Milyon dolar harcayarak kurdukları 'Güneş Enerji Sistemi' projesini hayatı geçirdiler.
Erzurum'un Oltu ilçesinde esnaflık yapan Mehmet Alkan ve Fahrettin Aynalı, iki yıl önce kurdukları 'Güneş Enerji Sistemi'ni destek alamadan 1 Milyon dolar harcayarak kurdular. İki yıl önce başlattıkları projeyi hayata geçirmenin mutluğunu yaşadığını belirten Mehmet Alkan, tesisin toplam maliyetinin 3 Milyon 500 TL olduğunu söyledi.
"Tesis 5 yılda kendisini amorti edecek"
Destek almaları durumunda tesisin geçen yıl kurulmuş olacağını ifade eden Alkan, "İki yıl önce başlattığımız güneş enerjisi projemizi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Geçen yıl Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na (TKDK) müracaat ettik ve bizi bir yıl oyaladılar. Yoksa bu tesis geçen yıl kurulmuş olacaktı. TKDK'dan her hangi bir destek alamadık ve tamamen kendi imkânlarımızla dördüncü ayda inşaatını yapmaya başladık tesisin. Bu tesis 1 megawattlık bir tesis. Dört kişi istihdam edilecek sadece güvenlik görevlisi ve teknik eleman olarak. Daha önce bu araziden hiçbir tarımsal gelir elde edilemezken biz bu araziye bu tesisi kurarak devletimize ve milletimize faydalı olduğumuzu düşünüyoruz. Bu tesis aşağı yukarı bir milyon dolara yani 3 milyon 500 Bin TL'ye bize maliyeti oldu. Bu tesisin yaptığımız hesaplara göre kendisini beş yılda amorti ediyor. Devletten destek almadık tamamen öz sermaye ve krediyle yapılmış yüzde 50 öz sermaye yüzde 50 krediyle yapıldı" diye konuştu.
"Erzurum bölgesinde hiçbir böyle projeye hibe çıkmadı"
Tesisin 1 buçuk yıl proje aşamasından geçtiğini belirten Fahrettin Aynalı, şunları kaydetti:
"Yaklaşık iki buçuk yıl önce ortağım olan Mehmet Alkanın fikriyle böyle bir tesisi yapmaya niyetlendik. Bir buçuk yıl proje aşamasından sonra geçen yıl dördüncü ay itibariyle projemizi TEDAŞ Genel Müdürlüğüne onaylattırdık. O dönemlerde TKDK kurumundan bir hibe verileceği bize okuduğumuz haberlerden edindiğimiz bilgilerden böyle bir bilgi sahibi olduk. TKDK' ya müracaat etmemize rağmen maalesef Erzurum bölgesinde hiçbir böyle projeye hibe çıkmadı. Dördüncü ayın yirmisi itibariyle projemizi hayata geçirmeye başladık ve inşaatımız dördüncü ayın yirmisinde başladı. Sekizinci ayın ikisi itibariyle de şuan gördüğünüz tesis saatlik bir megawatt üretim gücündeki bu tesisi hayata geçirdik. Ülkemize milletimize hayırlı olsun diye düşünüyorum. Gördüğünüz bu arazi maalesef çok kıraç çok çorak ve susuz bir araziydi. Bu araziyi canlandırdığımızı hayat verdiğimizi düşünüyoruz hayırlı olsun diyorum."
Tesiste işçi olarak çalışan Muhlis Altaş ise, "Bu güne kadar böyle bir imkanlar doğmadığı için bu tesisi yapanlardan emeği geçenlerden başta Fahrettin ve Mehmet beye teşekkür ederim. Beni işe aldılar çok memnun oldum buda bize bir iş kapısı oldu" dedi.
Tesiste Elektrik Mühendisi olarak çalışan Burak Duman, tesisisin 500 kilowattlık iki adet tesisten oluştuğunu söyleyerek, "Elektrik mühendisiyim. Bu tesis şu anda 500 kilowattlık iki adet tesisten oluşmakta. Bunlardan bir tanesi Alkan GES bir tanesi ise Kuzeydoğu GES olmak üzere iki tane 500 kilowatlık tesisten oluşmakta. Her tesis toplamda 1938 adet 260 wattlık panellerden toplamda 503 bin 88 kilowattlık bir cs güç oluşturmakta. Tesisimiz toplamda iki adet trafo merkezinden oluşturduğu enerjiyi tekrardan bir dağıtım merkezi üzerine vermektedir" ifadelerini kullandı.
(DMA-SK-AT-Y)

16.08.2017 11:20:48 TSI
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