YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kepez'in basketbol ve voleybolda rakipleri belli oldu

Kepez'in basketbol ve voleybolda rakipleri belli oldu



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Kepez Belediyespor'un 2017-2018 sezonunda basketbol ve voleybol da kura çekimleri gerçekleşirken rakipleri de belli oldu.

Yeni sezonda büyük hedeflerle yola çıkan Kepez Belediyespor'un, basketbol ve voleybol branşlarında gerçekleştirilen fikstür çekimleri sonrasında rakipleri belli oldu. İstanbul'da gerçekleşen Türkiye Basketbol 2. Ligi (TB2L) kura çekimine Kepez Belediyespor Kulübü Başkanı Ahmet Ünlüoğlu, Basketbol ve Voleybol Şube Sorumlusu Hakan Çatal ve Yönetim Kurulu Üyesi Sefa Erek katıldı. Kepez Belediyespor'u temsilen kura çekimini Başkan Ünlüoğlu gerçekleştirdi.

Yeni sezonda Kepez Belediyespor A Grubun da mücadele edecek. Kepez'in Devleri ilk maçını Bolu deplasmanında oynayacak. Kura sonrası açıklamalarda bulunan Şube Sorumlusu Hakan Çatal, "İyi bir kura çektiğimizi düşünüyorum. Yetenekli ve karakterli oyuncuları kadromuza katarak iyi bir ekip oluşturduk. Antalya'yı ve Kepez'i en iyi şekilde temsil edip üst lige taşımayı hedefliyoruz" dedi.

Filede rakipler belli oldu

Voleybol da bu yıl yeniden yapılanmaya giden Kepez Belediyespor, alt yapıdaki genç yeteneklere şans verme kararı aldı. Kepez Belediyespor, alt yapıdan A takıma kazandırılan yeteneklerle bu sene başarıyı kovalayacak. Yeni sezona hazırlanan Kepez'in Sultanları Ankara'da gerçekleştiren Voleybol 2.Lig kura çekimine C Gurubunda mücadele edecek. Grupta 4 İzmir takımı bulunurken 3'te Antalya temsilcisi boy gösterecek. Kepez'in Sultanları ilk maçında Bodrum ile karşı karşıya gelecek.

(AA-



16.08.2017 11:20:53 TSI

NNNN

