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Kestel artık Bursa'nın bir semti

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 11:23
Kestel artık Bursa'nın bir semti
Kestel artık Bursa'nın bir semti

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, en hızlı gelişen ilçelerden biri olan Kestel'in ulaşım avantajlarıyla adeta Bursa'nın bir semti haline geldiğini söyledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Dobruca Sosyal Tesisleri'nde Kestelli muhtarlarla bir araya geldi. Altepe, bir taraftan hizmet üretirken, bir taraftan da daha fazla hizmet götürebilmek için kaynak üretmek için çalıştıklarını hatırlattı. Bütün Bursa'ya daha fazla hizmet götürebilmek için yaptıkları yeni kaynak üretme çalışmalarından biri olan su şişeleme tesisinin de Kestel ilçesinde olduğunu vurgulayan Başkan Altepe, son hazırlıkların yapıldığı tesiste 1 ay içinde üretime başlanacağını açıkladı.
Bu dönemin eserler bırakılan bir dönem olması için yoğun bir çalışma içinde olduklarının altını çizen Başkan Altepe, Bütünşehir uygulaması öncesinde köylerin özel idare bağlı olduğunu, ancak şimdi hem ilçe belediyesi hem de Büyükşehir Belediyesi olarak götürdükleri hizmetlerle Kestel'in artık şehir merkezi ile bütünleştiğini kaydetti. Alt ve üstyapı ile ilgili tüm beklentileri karşılayarak herkesin mutlu olmasını hedeflediklerine dikkat çeken Başkan Altepe, "Özellikle metronun Kestel'e kadar gitmesiyle birlikte Kestel Bursa'nın bir semti haline geldi ve Kestel en hızlı gelişen ilçelerden biri oldu. Ulaşım açısından en avantajlı ilçelerimizden biri. Eksiklerin tamamlanması noktasında çalışmalarımız sürüyor. Raylı sistemin daha yoğun kullanılması için sefer sayılarının artırılmasından, kırsalda kalkınmanın sağlanması için kaliteli üretim, sulama göletleri, ürünlerin pazarlanmasına kadar her alanda çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu.
(MŞ)

16.08.2017 11:25:29 TSI
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