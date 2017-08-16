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Sokak hayvanları unutulmadı



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğünce, Aydın ve İzmir Şube Müdürlüğü çalışanları sıcak geçen günlerde sokak hayvanlarını unutmadı.

İzmir ve Aydın'da uzun süredir mevsim normallerinin üzerinde devam eden hava sıcaklıkları tüm canlıları olumsuz etkiledi. Aydın'da Kent Meydanı, Bey Camii Bahçesi, Tren Garı Bahçesi'ne daha önceleri bırakılan mama ve su kapları şube müdürlüğü çalışanlarınca kontrol edildi. Temizlenen kaplara temiz su doldurularak hayvanların ihtiyaçları giderildi. Civarda ihtiyaç duyulan diğer yerlere de yeni kaplarla takviyeler yapıldı.

İzmir'de Karşıyaka Bostanlı Mahallesi, Menemen Koyundere ve Seyrek Mahalleleri, Menderes İlçesi Küner ve Barboros Mahallelerinde olmak üzere vatandaşlara su kapları dağıtılarak bilgilendirmeler yapıldı. Daha önce dağıtılan kaplar kontrol edilerek temizlikleri yapıldı ve suları tamamlandı. Hayvanların beslenme odak noktaları kontrol edildi.

Vatandaşlar Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğünün sokak hayvanları için yaptığı uygulamaya destek vererek teşekkür ettiler.

(OD-MB-Y)



16.08.2017 11:26:39 TSI

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