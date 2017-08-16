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Aydınlı ev hanımları kışa hazırlık yapıyor

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 11:25
Aydınlı ev hanımları kışa hazırlık yapıyor
Aydınlı ev hanımları kışa hazırlık yapıyor

(Fotoğraflı)

Onur Durmuş
AYDIN (İHA) - Türkiye'nin en sıcak illerinden biri olan Aydın'da ev hanımları kış hazırlıklarına başladı. Aydınlı ev hanımları pazardan satın aldıkları domates, biber ve patlıcanları kışın tüketmek için yoğun bir çalışma içine girdi.
Fabrikalarda üretilip market raflarında tüketicilere sunulan salça, dolmalık biber ve patlıcanın hiçbirinin tadının, insanın kendi evinde yaptığı kadar lezzetli olmadığını belirten kadınlar bir yandan yaz tatili yaparken, diğer yandan da kış hazırlığı yaptıklarını belirttiler.
Aydın'da ikamet eden, Aydınlı olup tatil için memleketlerine gelen pek çok ailenin kış hazırlığını Aydın'da yaptığını belirten Aysun Çekmece, "Pazardan satın aldığımız yaş sebze ve meyveleri kışın tüketmek için hazırlıklara başladık. Kışlık yiyeceklerimizin bir kısmını kurutarak, bir kısmını konserve yaparak kışa hazır hale getiriyoruz. Evde hazırladığımız salçalardan yapılan yemeklerin bile lezzeti farklı oluyor. Eskiden herkes salçasını, dolmalığını, renk biberini, tarhanasını kendisi hazırlardı. Şimdi her şeyin fabrikasyonu çıktı.
Ama evde hazırlanan kışlık yiyeceklerin tadı başka oluyor. Hele birde insan kendi yiyeceğini kendisi hazırladığında daha çok tat alıyor" dedi.
(OD-MB-Y)

16.08.2017 11:27:57 TSI
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