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Bozbey: "Amatör spor kulüpleri çocukları spora yönlendirmeli"

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 11:26
Bozbey: "Amatör spor kulüpleri çocukları spora yönlendirmeli"
Bozbey: "Amatör spor kulüpleri çocukları spora yönlendirmeli"

(Fotoğraflı)

Zafer Peker
BURSA (İHA) - Ataevler Spor Kulübü'nde yüzme eğitimi alan öğrencilerle buluşan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, amatör spor kulüplerinin çocukları spora yönlendirmesini istedi.
Başkan Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediyesi'nin spor sahası ve yer tahsisi yaptığı Ataevler Spor Kulübü'nün düzenlediği yüzme kursuna katılan öğrencilerin sertifikalarını verdi. Bozbey'in elinden sertifikalarını alan 26 öğrenci ile Ataevler Spor Kulübü Başkanı Cem Fırat, Nilüfer Belediyesi'nin kulübe verdiği destek için teşekkür ettiler. Her zaman amatör spor kulüplerinin yanında olduklarını belirten Başkan Mustafa Bozbey de, her kesimin, özellikle de çocukların ve gençlerin sporla ilgilenmesi için çaba sarf ettiklerini belirti.
Birçok mahallede amatör spor kulüplerinin faaliyette olduğunu belirten Bozbey, "Amatör spor kulüplerinin amacı mahallelerindeki çocukları spora teşvik etmek, onları spora yönlendirmek olmalıdır. Desteklerimizi de bu ilkelere uyan kulüplere veriyoruz. Eğer bu amaca yönelik hizmet etmeyen spor kulüplerimiz olursa onlara verdiğimiz desteği geri çekeriz. Hatta protokol çerçevesinde tahsis ettiğimiz spor sahalarını ve kafeteryaları da boşaltmalarını isteriz" dedi.
(MŞ)

16.08.2017 11:29:24 TSI
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