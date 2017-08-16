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Tarihi Septimius Severus Köprüsündeki restorasyon çalışmalarında sona gelindi

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 11:28
Tarihi Septimius Severus Köprüsündeki restorasyon çalışmalarında sona gelindi
Tarihi Septimius Severus Köprüsündeki restorasyon çalışmalarında sona gelindi

(Fotoğraflı)

Ayten Işık
GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'in Araban İlçesi'ndeki Roma dönemine ait tarihi Septimius Severus Köprüsündeki 2 yıl önce başlanan restorasyon çalışmalarında sona gelindi.
AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan'ın girişimleri ve 8 yıllık çabası sonucunda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü Mersin 5. Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyon programına alınan tarihi Septimus Severus Köprüsünde 2 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Başlanılan taban tahkimat taşı döşeme işinin ardından çalışmalar tamamlanacak. Restorasyon çalışmaları hakkında bilgi veren Araban Belediyesi Başkanı Mehmet Özdemir "9 Ekim 2015 tarihinde yapılan ve 5 milyon 866 bin 89,64 TL'ye ihalesi yapıldı. İhaleye kazanan müteahhit firmaya iş teslim edildi. Restorasyon çalışması başlatılması için gerekli malzeme alımı, taş kesimi ve kesilen taşların nakliye işlerinin gerçekleşmesinin ardından köprüde ölçümler yapıldı. Hemen ardından başlanan çalışmalara başlandı. Tarihi köprü çevresindeki restorasyon öncesi kazı çalışmalarımızda köprünün yapıldığı tarihten bu yana zaman içerisindeki sert geçen kış mevsimlerinde derede oluşan seller nedeniyle köprünün orjinalinde var olan sütun ve sütun başlıkları yıkıldığı belirlendi" dedi.
Sütün başlıkları toplandı.
Müteahhit firma çalışmaları proje kapsamında dere ve çevresine dağılmış olan 10 adet sütün ve başlığı, köprü yakınına taşıdı. Kurulun vereceği kararından ardıdan restorasyon çalışmaları yapılacak sütun ve başlıklar, köprüye yeniden monte edilecek.
Restorasyon çalışmalarında son viraja girildiğini belirten Özdemir, köprünün taban tahkimat taşı döşeme işinin tamamlanmasından sonra turizme açılacağını vurguladı.
Özdemir, 8 yıllık uğraş sonunda restore edilen tarihi köprünün kesme taş bloklardan inşa edilmiş, 30 metre uzunluğunda ve 8 metre yüksekliğinde bölgedeki değerli tarihi kalıntılar arasında da yer aldığını sözlerine ekledi.
(SD-Y)

16.08.2017 11:30:16 TSI
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