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Büyükşehir'in Alanya'daki aşevi hizmete girdi

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 11:28
Büyükşehir'in Alanya'daki aşevi hizmete girdi
Büyükşehir'in Alanya'daki aşevi hizmete girdi

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya'da bin 500 kişilik aşevi açtı. Aşevinde ilk etapta ihtiyaç sahibi 200 kişiye 3 çeşit yemek ulaştırılacağı bildirildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya, sosyal belediyeciliğin örneklerini vermeye devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in ilk başkanlık döneminde Antalya'da kurduğu aşevinin ikincisi Alanya'da hizmete girdi. Bin 500 kişi kapasiteli aşevinde 2 araç ve 5 personelle ilk etapta 200 ihtiyaç sahibine günlük 3 çeşit sıcak yemek yardımı yapılıyor.
"Hazırlıklar bir gün önce başlıyor"
Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren aşevinde önümüzdeki süreçte personel ve araç sayısı arttırılacak. Gıda mühendisi denetiminde pişirilen, kaliteli ve markalı malzemelerin kullanıldığı yemeklerin hazırlıkları bir gün öncesinden başlıyor. Yapılan kontrollerin ardından ertesi sabah ihtiyaç sahibi kişilerin evlerine tek tek ulaştırılıyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, "Başkanımız Menderes Türel, Antalya'daki ikinci aşevini ilçemize kurarak Alanya'ya verdiği önemine bir kez daha gözler önüne serdi. Şu an engelli, yaşlı, hasta ve ihtiyaç sahibi 200 kişiye 3 çeşit sıcak yemek dağıtımı yapıyoruz. Önümüzdeki süreçte araç ve personel sayısını arttıracağız. Aşevimiz haftanın 7 günü ve yılın 365 günü çalışacak" dedi.
(AA-İA-Y)

16.08.2017 11:30:35 TSI
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