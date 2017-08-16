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Muğlaspor yönetiminden Başkan Kocadon'a ziyaret



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

MUĞLA (İHA) - Muğlaspor Başkanı Haluk Beyimoğlu ve yöneticileri Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u makamında ziyaret etti.

Ziyarete Başkan Beyimoğlu ile birlikte Muğlaspor Genel Kaptanı Süleyman Akbulut, Başkan Yardımcısı İlgin Göktepe, Altyapı Sorumlusu Nail Kızıl ile Bölge Temsilcisi Hüseyin Özcan katıldı.

Muğlaspor Başkanı Haluk Beyimoğlu, Spor Toto 3. Lig'de mücadele eden Muğlaspor için 6 Eylül'de düzenlenecek olan geceye Başkan Mehmet Kocadon'u davet ederken ayrıca "Mehmet Kocadon" yazan Muğlaspor forması da hediye etti.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da konuklarına teşekkür ederken yeni sezonda Muğlaspor'a başarılar diledi.

(OD-MB-Y)



16.08.2017 11:35:25 TSI

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