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Hisarcık Fidanlık Şefliğinde 1,5 milyon fidan üretimi



(Fotoğraflı)



Mustafa Akçay

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Emet-Hisarcık Fidanlık Şefliğinde fidan üretimi çalışmaları yapıldığı bildirildi.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklaya göre," Hisarcık Fidanlık Şefliğinde 2017 yılında 1,5 milyon fidan üretimi gerçekleştirildi. Bin 200 adet çıplak köklü karaçam, 80 bin adet tüplü badem, 35 bin adet ceviz, 15 bin adet tüplü kestane, 10 bin adet tüplü ahlat, 150 bin adet torba repikaj karaçam, 10 bin adet torba repikaj akdut olmak üzere 1,5 Milyon adet fidan üretildi. 85 bin 694 adedi ise bedelsiz olarak vatandaşlara dağıtıldı.

Bölge Müdürü Adnan Kayım Emet-Hisarcık Fidanlık Şefliğinde çalışmaları yerinde inceledi. Bölge Müdürü Kayım; "Fidan üretimi çalışmalarımızda programımızı 1,5 milyon adet olarak tamamladık. Tüplü fidan sayılarının ve gelir getirici fidan türlerinin artırılmasını amaçlıyoruz. Ürettiğimiz bu fidanlardan vatandaşlarımıza da bedelsiz dağıtımlar yapıyoruz. Bu çerçevede 2017 yılında 85 Bin 694 adet fidanı halkımıza bedelsiz olarak dağıttık. Üretimlerimiz artarak devam edecek" açıklamasında bulundu.

Bölge Müdürü Adnan Kayım daha sonra ilaçlama ve bakım çalışmaları hakkında İşletme Müdürü Mustafa Karagöz ve Hisarcık Fidanlık Şefi Yusuf Gökşen'den bilgiler aldı.(MA-EFE)



16.08.2017 11:43:16 TSI

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