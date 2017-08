YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Karataş'tan genç mühendislere tavsiyeler

ANTALYA (İHA) - Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Deniz Karataş, inşaat mühendisliğinden yeni mezun olan öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Bazı öğrencilerin aile işini devam ettirmek için ya da müteahhit işinde iyi para olduğunu düşündüğü için, bazıların ise puanı tuttu diye İnşaat Mühendisliği bölümü seçtiğini aktaran Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Deniz Karataş, mezuniyetin hemen 2. Ayı sonrasında iş başvurularının geri çevrilmesi durumunda ümitsizliğe kapanılmaması gerektiğini vurguladı.



İnşaat Mühendisleri nasıl iş bulabilir

Mezun olduktan sonra öğrencilerin en yakın İnşaat Mühendisleri Odası'na (İMO) gidip üye olması gerektiğini söyleyen Karataş, "Özgeçmişinizi bırakarak başlayın. İMO tamamen piyasa içerisinde bulunan insanlardan oluştuğu için; iş kaynağı olarak internet sitelerinden size çok daha hızlı bir dönüş sağlayacaktır. Akabinde staj yapmış olduğunuz firmalar ile bağlantıya geçin ve mezuniyetinizi haber verin. Meslektaşlarınız ile bağlantıda olabileceğiniz, iş süreçleri ve sektörel bilgi alışverişi yapmak için ilgili meslek örgütlerine üye olun. Yeni mezunsunuz; cesur, girişimci bir ruha, yeterli donanıma sahip değilseniz ve en önemlisi tecrübeli bir müteahhit destekçiniz, rehberiniz yok ise, şirket açmayı aklınızdan bile geçirmemelisiniz. Bunu tek başınıza yapmak için en az 5, iyi ihtimalle 3 yıla ihtiyacınız var. Öte yandan yapı ile alakası olmayan bazı denetim firmaları ve güvenlik ile alakası olmayan bazı iş güvenliği firmaları, kimi küçük taşeron müteahhitlik firmaları, ekspertizler, inşaat mühendisi değil imza arayan herkes genç mühendislere gözünü diker. Bilmediğiniz işin altına imza atmayın, sorumluluğunu almayın. Sicilinize, sorumluluğunu aldığınız milli servet olan yapılara en önemlisi o yapılara güvenerek başın sokan vatandaşlara yazık olur. Zaten işini düzgün yapan adam, işin sorumluluğunu tutup da, işi bilmeyen birisinin imzasına, kontrolüne bırakmaz. Bunu aklınızdan asla çıkarmayın ve bu hatalara sakın düşmeyin" tavsiyesinde bulundu.



"Öğrenmek ve tecrübe kazanmak, paradan önde gelsin"

İlk etapta tecrübesiz olunduğu için işe girişin zor olduğunu hatırlatan Karataş, böyle bir durumda ise öğrencilerin maaşı son planda tutup 1-2 yıl içerisinde çalışan mühendislerle aynı kapasiteye gelmesi gerektiğini söyledi.

"Öğrenmek ve tecrübe kazanmak, özellikle ilk yılınızda paranın önünde olmalıdır" diyen Karataş, "Zaten zaman ilerledikçe ve meslekte pişmeye başladıkça aldığınız ücret sizi manevi açıdan da doyurmamaya başlayacak. Tecrübeniz yaptığınız iş için yeterli olduktan sonra da maaşınızı kendiniz belirleyeceksiniz İnşaat Mühendisi olarak mezuniyet sonrasında yeni eğitimlere başlanarak beyin zinde tutulmalıdır. Bu dil kursu, master, doktora, İş güvenliği eğitimi, mühendislik programları eğitim ve kursları, hukuk, projelendirme gibi ekstra yetenek kursları olabilir. İngilizce evrensel bir dildir ve özellikle teknik İngilizce konusunda sürekli gelişim sağlanmalıdır. Fark yaratır. İnşaat mühendisliği üzerine birçok İngilizce blog bulunmaktadır. Bu bloglarda yeni teknolojiler, modern yapıların detaylı anlatımları vardır. Bunları inceleyerek ufkunuzu genişletebilirsiniz. Bununla birlikte, diksiyon ve konuşma seansları, beden dili, muhatabı anlama ve derdinin başarılı anlatma adına da kurslara katılmalı, eğitimler alınmalıdır. Bu; sosyal ortam ve grup çalışması konusunda açık olmanızı, insanlarla iletişimi iyi seviyelere taşımanızı, iyi bir takım kaptanı olmanızı sağlayacaktır. Diğer taraftan, inşaat mühendisliği mezunları; mühendislik seminerleri, kongreleri, fuar ve bilimsel tüm sosyal eylemleri sıkı takip edip, iştirak edilmelidir. Tabii eğer imkânınız var ise, önce ülkemizdeki sonra da dünya ülkelerindeki önemli tünel, köprü, baraj, yol, kule veya bina gibi dev yapılar ziyaret etmelisiniz "İnşaat Mühendisi" demek; geçmişle geleceği buluşturan geleneksel mimari ile gelecek yapı malzemesini enjekte edecek yeterlilikte olan sanatkârlar demektir" diye konuştu.

Gençlerin fen, matematik gibi temel bilimlerde, hem mühendislik temelleri oluşturan mekanik konularda, hem de inşaat mühendisliğinin özel konuları olan yapı, hidrolik, çevre, ulaşım, malzeme, yapı yönetimi gibi alt başlıklarda kendini iyi yetiştirmesi gerektiğini de kaydeden Karataş, "Bunların dışında birincisi işini çok sevmek, çok çalışmak ve gayretli olmak gerekir; ikinci olarak da sürekli kendini geliştirmek tavsiyelerim arasındadır. İnsan ilişkilerini en üst düzeyde tutmak da mesleki başarı için çok önemlidir. Bütün iş yaşamınız boyunca bulunduğunuz ortam her nasıl olursa olsun, pozitif enerji ile güne başlamayı ve bitirmeyi, gülen gözler ile iş arkadaşlarınıza "günaydın/iyi akşamlar, nasılsınız?, teşekkür ederim" demeyi genel iş kültürünüz haline getirin ve iş hayatınıza atıldığınızda; tecrübeli insanlarla birlikte olun. Öğrendiklerinizden yeni bir şeyler üretin. Bir ajandanız olsun ve her akşam bugün ne öğrendim diye not alın. Bir mühendis kolay yetişmiyor, bunu en iyi siz biliyorsunuz. Geniş bir sektörde, önemli bir mesleğiniz var ve mesleğinizin, kendinizin değerini bilin ve bildirin. En önemlisi; büyük ve geniş imkânlara kavuşup varlıklarınızı arttırdığınız zaman da en düşük seviyede alçak gönüllü olun" şeklinde konuştu.

