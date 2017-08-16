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KMÜ'de Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu



(Fotoğraflı)



KARAMAN (İHA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

14 Ağustos 2017 tarihli ve 30154 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan kararla kurulan merkez, bölgenin ve Türkiye'nin biyolojik çeşitlilik potansiyelinin ortaya konmasına yönelik araştırma projeleri yapmanın yanı sıra Türkiye'deki biyolojik zenginlikleri tanıması ve koruması konusunda çalışmalar yapacak. Merkez ayrıca lokal veri tabanları oluşturarak ülkemizin biyolojik zenginlik veri tabanlarının geliştirilmesine katkı sağlayacak, yurtdışında ve yurtiçinde biyolojik çeşitlilik ile ilgili gelişmeleri izleyerek konuya ilişkin eğitim eksikliğinin giderilmesi ve bilginin güncellenmesi bağlamında işbirlikleri geliştirecek ve konu ile ilgili mercileri teşvik edecek. Bölgesel ekoturizmin geliştirilmesi yönünde de faaliyetler yapacak olan merkez, tıbbi ve aromatik bitkilerin doğadan toplanması, tarımı, üretimi-işlenmesi, pazarlanması ve kullanım yöntemleri konusunda da eğitimler düzenleyecek.

Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikte Merkezin amacı; "Özelde Karaman ve çevresinin genelde ise Türkiye'nin doğal biyolojik ve tıbbi aromatik bitki zenginliklerinin, canlı türlerinin, genetik kaynaklarının belirlenmesi, korunması, onlardan en verimli ve sürdürülebilir şekilde yararlanılması; toplumun değişik kesimlerinde biyolojik zenginlik, doğal çevre ve doğal kaynak bilincinin yaygınlaştırılması için araştırma, geliştirme ve uygulama etkinliklerinde bulunmak; Türkiye'nin biyolojik zenginliklerini içeren herbaryum, fungaryum, müze, arboretum, sera ve gen bankası kurmak, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak" olarak belirlendi.

(MD-AH-Y)



16.08.2017 11:46:54 TSI

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