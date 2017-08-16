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HDP eski İl başkanı, oğlu ile birlikte 6 sanık hakim karşısında



Şeref Kahraman

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de PKK/KCK bölücü terör örgütünün propagandasını içeren paylaşımlar yaptıkları ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlarını işledikleri iddiasıyla aralarında HDP eski il başkanı ile oğlunun da olduğu 4'ü tutuklu 6 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Tüm sanıklar sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları hatırlamadıklarını söylediler.

25 Mayıs'ta Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK bölücü terör örgütünün propagandasını içeren paylaşımlar yaptıkları ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlarını işledikleri tespit edilen HDP eski il başkanı İshak T. ve oğlu H.T. ile birlikte A.K., R.G. ve F.E. isimli şahıslar hakkında Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyon sonrasında yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden H.T., F.E., A.K. tutuklandı. Gözaltı kararı çıkarılan E.B.'nin ise başka suçtan tutuklu olduğu öğrenildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanıklar HDP eski İl Başkanı İshak T. ile R.G., tutuklu sanıklar H.T., F.E., A.K ve başka suçtan tutuklu E.B. hazır bulundu.

Tutuksuz sanık HDP eski İl Başkanı İshak T., "Paylaşımları ben yapmadım, bu olaydan sonra sosyal medya hesaplarımı dondurdum. Silahlı yasal ve gayri yasal hiçbir şeyi paylaşmadım. Suçsuzum" dedi.

HDP eski İl başkanı İshak T.'nin oğlu tutuklu sanık H.T. ise "2015'te bana bir mesaj geldi, ona tıklayınca sosyal medya hesabım çalındı. Sonra şifremi geri alamadım, yeni hesap açtım, çalınan hesabı sürekli şikayet ettim, söz konusu paylaşımları ben yapmadım, daha sonra o adres kapatıldı. 2 evladım var, dışarıda perişanlar. İşlemediğim bir suç yüzünden 3 aydır içerideyim, yüce adaletinize sığınıyorum" diye konuştu.

Tutuklu sanık E.B. de "Kesinlikle böyle bir paylaşımı hatırlamıyorum. Hiçbirini hatırlamıyorum da, beğenmedim de" derken, diğer sanık A.K. ise "Sosyal medya adresi bana aittir, YPG'lilere ait eli silahlı fotoğrafları ben paylaşmadım, beğendiğimi de hatırlamıyorum" şeklinde konuştu. Sanık F.E.'nin 2014'ten beri sosyal medya hesabını durduğunu, paylaşımları hatırlamadığını, kullanmadığını söyledi.

Mahkeme heyeti verdiği ara kararda, tutuklu sanıklardan A.K., H.T. ve F.E.'nin tutuklulukta geçirdikleri süre ve delillerin toplanmış olması nedeniyle tahliyelerine karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı Kasım ayına erteledi.

(AÖ-



16.08.2017 11:47:51 TSI

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