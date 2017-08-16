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ATSO'dan çocuklara "Robotik Kodlama" eğitimi

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 11:46
ATSO'dan çocuklara "Robotik Kodlama" eğitimi
ATSO'dan çocuklara "Robotik Kodlama" eğitimi
- ATSO Başkanı Davut Çetin:
- Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza yatırıma devam edeceğiz

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, ATSO Akademi tarafından çocuklara ve gençlere yönelik "Robotik Kodlama" eğitimlerinin düzenlendiğini söyledi.
ATSO olarak 2017 yılını "İnovasyon Yılı" ilan ettiklerini, çalışmalarını bu tema doğrultusunda çeşitlendirdiklerini ifade eden Başkan Davut Çetin, bu kapsamda ATSO Akademi tarafından 7-10 ve 11-15 yaşlarındaki çocuklara ve gençlere yönelik olarak Robotik Kodlama eğitimlerinin düzenlendiğini söyledi.
Dünya'da dijital teknolojilere dayalı yeni bir düzenin kurulduğunu belirten Başkan Davut Çetin, ülke olarak bu süreci kaçırmamak için dijital teknolojilerin dili olan "kodlama" becerisinin yeni nesillere çocuk yaşta verilmesi gerektiğini dile getirdi. Çetin, "Türkiye, maalesef sanayi devrimini kaçırdı, geriden takip etmek zorunda kaldı. Bunun sıkıntılarını hep birlikte yaşadık, yaşıyoruz. Üretim desenimiz büyük oranda 'düşük' ve 'orta-düşük' teknoloji düzeyinde kaldı. Şimdi yeni bir çağ hızla yol alıyor. Artık önümüze bakmamız, çocuklarımızı bu yeniçağa ve geleceğe en iyi şekilde hazırlamamız gerekiyor. Çocuklarımıza, dijital teknolojilerin dili olan kodlamayı öğretecek eğitim altyapısını ülke genelinde yaygınlaştırmamız gerekiyor" diye konuştu
"Çocuklarımıza kodlama eğitimleri verdik"
ATSO olarak, kentin en köklü sivil toplum örgütü olmanın bilinciyle ATSO Akademi eğitim planlarında yeniliğe gidip öncü bir işe imza attıklarını ifade eden Başkan Çetin, "Çocuklarımıza kodlama eğitimleri verdik. Çocuklarımız hem eğlendiler, hem de gelecekte kendilerine farklı kapılar açacak bir vizyon kazandılar. Eğitimlerimize katılan çocuklarımızı ve ailelerini tebrik ediyorum. ATSO olarak, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza ve gençlerimize yatırım yapmaya, onları desteklemeye devam edeceğiz." dedi.
"Robotik Kodlama" eğitimlerine katılan çocuklara sertifikaları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa İssi tarafından verildi.
(AA-

16.08.2017 11:48:02 TSI
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