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AKBEM öğrencileri Termessos Antik Kenti'ni gezdi



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü bünyesinden faaliyet gösteren Atatürk Kültür Bilgi Eğitim Merkezi (AKBEM) öğrencileri Güllük Dağı Milli Parkı-Termessos Antik Kenti'ni gezdi.

Antalya'da 8-14 yaş grubu çocuklara 13 farklı birimde 22 ayrı branşta eğitim veren AKBEM, gerçekleştirdiği sosyal ve kültürel etkinlerle de öğrencilerin zamanlarını en verimli şekilde değerlendiriyor. Döşemealtı AKBEM Şubesi'nde eğitim gören 25 öğrenci, AKBEM Koordinatörü Hatice Özcan, Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü Etkinlik ve Organizasyon Sorumlusu Ferah Karaağaoğlu, kurum öğretmenleri ve rehberler eşliğinde Termessos Antik Kenti'ni ziyaret etti. Gezide öğrenciler, tarihi zenginliğin muhteşem doğa ile birleştiği dünyaca ünlü antik kenti büyük bir hayranlık ile dolaştı. Antik kentte sütunlu ana cadde, antik tiyatro, beş büyük sarnıç ve antik kentin diğer bölümleri gezen öğrenciler, rehberlerden de antik kent hakkında bilgi aldı.

Öğrencileri tarihle buluşturduk

AKBEM Koordinatörü Hatice Özcan, öğrencilere yaşadıkları çevreyi ve mirasçısı oldukları kültür varlıklarını gezerek, görerek yaşayarak öğretmeyi, tanıtmayı amaçladıklarını ifade ederek, "Bu kapsamda Döşemealtı AKBEM Şubesi'nde eğitim gören 25 öğrencimizi tarihi Termessos Antik Kenti'ni tanıttık. Onları tarihle buluşturduk. Onlara tarih ve tarihi koruma bilincini küçük yaşlarda vermeye çalışıyoruz "dedi.

(AA-



16.08.2017 11:48:30 TSI

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