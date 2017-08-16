YEREL HABERLER / BİTLİS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bitlis'te doğalgaz çalışması

Bitlis'te doğalgaz çalışması



(Fotoğraflı)



Vahit Olcay

BİTLİS (İHA) - Bitlis Belediyesi, ucuz ve çevre dostu enerji olan doğalgazın kullanımı için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ahmet Eren Bulvarı'ndaki altyapı ve doğalgaz çalışmaları devam ediyor. Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, çalışmaların yapıldığı Ahmet Eren Bulvarı'nı ziyaret ederek ilgili bilgi aldı. Aynı zamanda Ahmet Eren Bulvarı'nda bulunan esnafla da bir araya gelerek sohbetler gerçekleştiren Ustaoğlu, çalışmalarla ilgili bilgiler veriyor. Ustaoğlu, doğalgaz çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini belirterek, "Alt ve üstyapısıyla sorunsuz bir Bitlis için var gücümüzle çalışıyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Doğugaz Şirketi ile birlikte yürütmüş olduğumuz doğalgaz altyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kentte yürütülen tüm doğalgaz çalışmalarını yakından takip ederek, gerek hava kirliliğinin önlenmesi anlamında gerekse alt ve üstyapısıyla sorunsuz bir Bitlis oluşturmak için ne gerekirse yapmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımıza ulaşım sorunu yaşatmamak için çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdüreceğiz" dedi.

(VO-MSA-Y)



16.08.2017 11:50:03 TSI

NNNN

