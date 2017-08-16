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Bitlis'te doğalgaz çalışması

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 11:48
Bitlis'te doğalgaz çalışması
Bitlis'te doğalgaz çalışması

(Fotoğraflı)

Vahit Olcay
BİTLİS (İHA) - Bitlis Belediyesi, ucuz ve çevre dostu enerji olan doğalgazın kullanımı için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Ahmet Eren Bulvarı'ndaki altyapı ve doğalgaz çalışmaları devam ediyor. Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, çalışmaların yapıldığı Ahmet Eren Bulvarı'nı ziyaret ederek ilgili bilgi aldı. Aynı zamanda Ahmet Eren Bulvarı'nda bulunan esnafla da bir araya gelerek sohbetler gerçekleştiren Ustaoğlu, çalışmalarla ilgili bilgiler veriyor. Ustaoğlu, doğalgaz çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini belirterek, "Alt ve üstyapısıyla sorunsuz bir Bitlis için var gücümüzle çalışıyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Doğugaz Şirketi ile birlikte yürütmüş olduğumuz doğalgaz altyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kentte yürütülen tüm doğalgaz çalışmalarını yakından takip ederek, gerek hava kirliliğinin önlenmesi anlamında gerekse alt ve üstyapısıyla sorunsuz bir Bitlis oluşturmak için ne gerekirse yapmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımıza ulaşım sorunu yaşatmamak için çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdüreceğiz" dedi.
(VO-MSA-Y)

16.08.2017 11:50:03 TSI
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