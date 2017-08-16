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Kayseri için önemli adım

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 11:51
Kayseri için önemli adım
Kayseri için önemli adım

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin ulusal ve uluslararası alanda tanıtılmasına yönelik Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar şehrin yöneticileri ile paylaşıldı. Vali Süleyman Kamçı'nın da katıldığı toplantıda Kayseri'yi hak ettiği yere getirme kaygısıyla bu çalışmalara başladıklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, yapılacak istişareler sonucu bir yol haritası belirleneceğini kaydetti.
Kayseri Tanıtım Grubu kurulması ve Kayseri'nin profesyonel olarak tanıtılması amacıyla yapılan toplantıya Vali Süleyman Kamçı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in yanı sıra ilçe belediye başkanları, rektörler, oda başkanları, birlik ve dernek başkanları, turizmciler ve özel sektör temsilcileri katıldı.
"KAYSERİ HEPİMİZİN ORTAK DEĞERİ"
Toplantının başında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri'nin herkesin ortak değeri olduğunu belirterek, "Kayseri'yi hak ettiği yere nasıl getireceğimizin kaygısını hepimiz çekiyoruz. Bu çalışmalara başlayalı bir yıl oldu. Çalışmaları bir noktaya getirdik. Hep birlikte istişare edip yol haritasını belirleyeceğiz. İnşallah Kayseri'nin hayrına olacak bir çalışma olacak. Bu çalışmalarla Kayseri ulusal ve uluslararası çapta hak ettiği yere gelecek. Bu çalışmaları Kayseri'deki tüm kurum ve kuruluşlarca elbirliği ile yapmamız gerekiyor" dedi.
"KAYSERİ'YE DEĞER KATACAK PROJE"
Daha sonra Kayseri'nin nasıl markalaşması gerektiğine ilişkin çalışmaları yapan Finar Kurumsal Ajans Başkanı Baki Kara, yapılan çalışmalarla ilgili bir sunum yaptı. Sözlerine, markalaşma ve şehir markası gibi konularda bilgi vererek başlayan Kara, "Şehrin markalaşması geri dönüşü zaman alan; ama en yüksek yatırımdır. Bu proje Kayseri'ye büyük bir değer getirecek. Marka şehir olmak daha iyi bir ekonomi, daha iyi bir yaşam, sürdürülebilir refah demektir. Kayseri'yi Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen iş, eğitim ve turizm destinasyonlarından biri yapmak vizyonumuzdur. Kayseri'nin markalaşmasıyla bu şehrin tüm ürünlerinin değeri ve hemşehrilik bilinci artıracak. Şehir daha da canlanacak. Doğrudan yabancı sermayenin girişi sağlanacak. İstihdam artacak ve şehrin gayri safi milli hasılası büyüyecek" dedi.
Konuşmasında dünyadaki markalaşan şehirlerden bahseden ve bu markalaşma sonucu şehirlerde yaşanan değişimleri anlatan Baki Kara, Kayseri'nin markalaşmasına yönelik yaptıkları çalışmaları da dile getirdi. Marka analizi ve strateji geliştirme, görsel kimlik seçeneklerinin oluşturulması, Kayseri ve ulusal lansmanların hazırlanması ve medya planı gibi çalışmaları detaylandıran Kara, bu şehirde yaşayan herkesin markalaşmaya destek olması gerektiğini belirtti.
Kayseri'nin çok fazla değeri olduğunu ve tüm bunları güzel bir paket halinde sunacaklarını ifade eden Baki Kara, bu doğrultuda hazırlanan materyallerden bahsetti ve ulusal lansman için yapılacak çalışmaları anlattı.
Finar Kurumsal Ajans Başkanı Baki Kara'nın sunumunun ardından toplantıya katılan rektörler ile oda ve dernek başkanları görüşlerini dile getirdiler. Toplantının sonunda kısa bir açıklama yapan Vali Süleyman Kamçı, projenin hayata geçirilmesinde Kayseri açısından büyük yarar olacağını kaydetti.
(AÖ-Y)

16.08.2017 11:54:23 TSI
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