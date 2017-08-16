Iğdır'da Hint keneviri ele geçirildi
(Fotoğraflı)
Ercan Tunç
IĞDIR (İHA) - Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu 5 kök hint keneviri ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, 1 şahsın bahçesinde yapılan aramada boyları 50-150 cm olan 5 kök hint keneviri ele geçirildi. "Uyuşturucu Madde Ticareti ve Sağlamak" suçundan 1 şüpheli şahıs hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.
(ET-Y)
16.08.2017 11:55:31 TSI
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