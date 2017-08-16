YEREL HABERLER / ORDU HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Fatsa'ya estetik dokunuş

Fatsa'ya estetik dokunuş

- Dış cephesi yenilenen binalar, Estetik Şehir Projesi ile göz dolduruyor



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından devam eden Estetik Şehir Projesi kapsamında boyanan ilk 10 bina şehirde ayrı güzellik oluşturdu.

Fatsa sahilinde, Elekçi Köprüsü'nden Bolaman Köprüsü'ne kadar 168 adet bina Estetik Şehir Projesi kapsamında mavi-beyaz renklerle boyanıyor ve yalıtımı yapılıyor.



"Fatsa tablo gibi güzelleşecek"

Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Aktepe, Estetik Şehir Projesi'nde ilk binaların boyanmasıyla uyum içerisinde hoş bir görüntü ortaya çıktığını belirterek, "Estetik Şehir Projesi'ni hayata geçiren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Enver Yılmaz ve ekibine çok teşekkür ediyorum. 168 adet binanın hem yalıtımı hem görselliği hem dış cephesi yeniden yapılıyor. Fatsa ilçemiz Estetik Şehir Projesi ile girişinden çıkışına tam bir ahenk içinde bir tablo gibi olacak. Yine Estetik Şehir Projesi uygulanan binaların bitimi ile birlikte Büyükşehir Belediyemizin ve bizim yapacağımız altyapı çalışmaları, kanalizasyon ve su çalışmaları, elektriğin yer altına alınma çalışması ve sıcak asfalt ile birlikte Fatsa ilçemiz bu yılsonu itibariyle bambaşka bir görünüm kazanacak" diye konuştu.

(AA-SLH-Y)



16.08.2017 11:59:23 TSI

NNNN

