Tırnakçılık yapan iki kişi yakalandı
Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Emniyet Müdürlüğü Kozaklı İlçe Emniyet Amirliği Ekipleri tarafından tırnakçılık yöntemi ile para çalan iki kişi yakalandı.
Edinilen bilgilere göre Kozaklı'da 155 polis ihbar hattını arayan vatandaşlar Pazar yerinde iki şüpheli bayanın dolaştığını ihbar etti. Pazar yerinde karşısında polis ekibini gören şüpheli bayanlar ellerinde bulunan poşeti polis aracının altına atması üzerine şüpheli bayanlar L.A. ve Y.D. gözaltına alındı. Poşetin içerisinden 7 bin 900 lira olduğunu tespit eden polis ekipleri emniyette ki işlemlerinin ardından L.A. ve Y.D. isimli kadınlar yankesicilik suçundan adliyeye sevk edildiği öğrenildi.
(COŞ-AÖ-Y)
16.08.2017 11:59:33 TSI
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