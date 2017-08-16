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Depremin izlerini silen Düzce, her geçen gün yenileniyor

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 12:00
Depremin izlerini silen Düzce, her geçen gün yenileniyor
Depremin izlerini silen Düzce, her geçen gün yenileniyor

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 18'inci yıldönümü için yayınladığı mesajda, Düzce'nin depremden sonraki gelişmesine dikkat çekti.
Düzce'nin 17 Ağustos depreminde ciddi hasarlar aldığını hatırlatan Başkan Mehmet Keleş depremin 18'inci yılında yayınladığı mesajda şu görüşlere yer verdi; "Depremle büyük sıkıntılar yaşayan Düzce tüm bunları en kısa süre içinde atlattı ve gelişmeye başladı. 2004 yılında yönetime geldiğimiz ilk gün, 'Düzce'nin üzerindeki kara bulutlar dağılacak, yepyeni bir Düzce kurulacak' demiştik. 13 yıl sonra geldiğimiz noktada bunu gerçekleştirdik. Düzce'yi o günlerdeki sınırından 12 katına geliştirdik. Nüfusumuz 56 binden 164 bine ulaştı. Türkiye'de bu kadar kısa süre içinde nüfusu hızla artan bir başka il yoktur. Depremi bir anlamda fırsata çevirerek, yıkıntılar üzerine bir kent inşa ettik. Planlı büyüyen bir kent haline getirdik. Düzce, Türkiye'de İl Kalkınma Planını yapan ilk kettir. Yine ilk kez üst ölçekli planlarını, çevre düzeni planlarını gerçekleştiren ve alt ölçekli nazım imar planlarını bu planlara uyumlu hale getiren ender iller arasındadır. Ayrıca, Turizm, Sanayi, Tarım Mastır Planlarını yapan müstesna kentlerden birisidir. Düzcemiz; bütün bu alanlarda planlamalarını gerçekleştirmiş, kalkınma hamlesini başlatmış, ülkemizin en genç ancak en hızlı büyüyen ve gelişen illerinden birisi olmuştur. Çarpık yapılaşmaya fırsat vermeden, çevresi ile büyüyen bir kent olduk. Birçok alanda Düzce Türkiye'de model ve örnek bir kent haline geldi."
Başkan Mehmet Keleş, 17 Ağustos Marmara Depremi ve arkasından gelen 12 Kasım Düzce Depremi'nin unutulmadığını söyleyerek, "Depremlerde hayatını kaybedenleri bir kez daha anıyor; Allah'tan rahmet, yakınlarına da tekrar başsağlığı, sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı.
(TT-RFK-Y)

16.08.2017 12:02:34 TSI
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