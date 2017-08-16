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Akar: "Amacımız Halkımıza hizmet etmektir"



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DİYARBAKIR (İHA) - AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Akar, halk günü programı kapsamında vatandaşlarla bir araya gelerek istek ve önerilerini dinledi.

Diyarbakır halkının sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini, her vatandaşın sorununu kendi sorunları gibi gördüklerini dile getiren Akar, AK Parti olarak, amaçlarının halka hizmet etmek olduğunu söyledi. Halkın AK Parti'ye büyük teveccüh gösterdiğini ve AK Parti'nin iktidara geldiği günden beri daima halka hizmet ettiğini ve bundan sonra da hizmet edeceğini belirten Akar, "Haftanın bir gününde halkla yüz yüze görüşüyoruz, Diğer günlerde de ev ve Mahalle, ziyaretleri gerçekleştirip halkımızı yalnız bırakmıyoruz. AK Parti olarak elimizden geldiğince vatandaşların sorunlarına çözüm üretmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımız çeşitli nedenlerle bize ulaşmak istiyor bizde mümkün olduğunca vatandaşımızla yüz yüze görüşmeye çalışıyoruz. Halkımız AK Partiye büyük teveccüh gösteriyor. Bizde halkımızın AK Partiye göstermiş olduğu teveccühe layık olmaya çalışıyoruz. İl Başkanlığımıza gelerek Bizimle görüşmek isteyen vatandaşlarımız hiçbir ayrım gözetmeksizin eşit bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Onlar için imkanlar dahilin de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" dedi.

(İHA-MP-Y)



16.08.2017 12:02:43 TSI

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