Yağmur beklentisi çiftçiyi umutlandırdı
(Fotoğraflı)
GAZİANTEP (İHA) - Sıcak geçen yaz döneminin ardından yağışlı ilk bahar dönemi beklenmesi çiftçileri umutlandırdı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki üreticiler, yaz döneminde mevsim normallerinin üzerinde seyir eden sıcaklıklar nedeniyle tarladaki pancar, biber gibi ürünlerde beklenenden daha az oranda hastalık görüldüğünü söyledi.
Hastalıklara karşı yapılan ilaçlama masraflarının düştüğünü belirten çiftçiler, ilk baharda beklenen yağışlardan da umutlu olduklarını ifade etti.
(AKG-SD-Y)
16.08.2017 12:04:22 TSI
NNNN