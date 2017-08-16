Gaziantep'te Opera Akşamı
(Fotoğraflı)
GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te opera akşamı düzenlenecek.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından "Opera Akşamı" gerçekleştirilecek. Opera sanatçıları (soprano) Birgül Su Ariç, (piyano) Mehmet Ariç, (bas) Tuncay Kurtoğlu ve (bas) Gürkan Güven'in katılacağı konsere tüm vatandaşların davetli olduğu belirtildi.
Ömer Ersoy Kültür Merkezinde 17 Ağustos Perşembe günü saat 20.30'da gerçekleştirilecek etkinliğin ücretsiz yapılacağı belirtildi.
(SD-Y)
16.08.2017 12:05:12 TSI
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