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Yaz kurslarına 13 bin 433 kişi katıldı



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GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimleri Kursları çocuk ve gençlere yönelik ücretsiz yaz eğitimlerinden 13 bin 433 kişi yararlandı.

Çocuk ve gençlerin gelişmesi yönünde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren kurumlarda yaz eğitimleri, kampları ve spor aktiviteleri gibi birçok etkinliği başlatan Büyükşehir Belediyesi, GASMEK'te de öğrencilerin yaz tatilini iyi ve verimli değerlendirmesi için çeşitli kurslar düzenledi. Bu kapsamda, yaz boyunca bilişim teknolojileri, müzik ve gösteri sanatları, yabancı diller, sanat ve tasarım, grafik ve fotoğraf, el sanatları teknolojisi gibi 28 ayrı alanda toplamda 305 branşta eğitim verildi. 24 kurs merkezinde 3 bin 687 kişiye etüt eğitimleri verildi. 9 bin 746 kişi de meslek edindirme kurslarından faydalandı.

Öte yandan 8-16 yaş grubuna yönelik gerçekleştirilen kurslar ve etkinlikler bu ayın sonunda sona erecek.

(SD-Y)



16.08.2017 12:06:36 TSI

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