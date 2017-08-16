ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yaz kurslarına 13 bin 433 kişi katıldı

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 12:03
Yaz kurslarına 13 bin 433 kişi katıldı
Yaz kurslarına 13 bin 433 kişi katıldı

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimleri Kursları çocuk ve gençlere yönelik ücretsiz yaz eğitimlerinden 13 bin 433 kişi yararlandı.
Çocuk ve gençlerin gelişmesi yönünde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren kurumlarda yaz eğitimleri, kampları ve spor aktiviteleri gibi birçok etkinliği başlatan Büyükşehir Belediyesi, GASMEK'te de öğrencilerin yaz tatilini iyi ve verimli değerlendirmesi için çeşitli kurslar düzenledi. Bu kapsamda, yaz boyunca bilişim teknolojileri, müzik ve gösteri sanatları, yabancı diller, sanat ve tasarım, grafik ve fotoğraf, el sanatları teknolojisi gibi 28 ayrı alanda toplamda 305 branşta eğitim verildi. 24 kurs merkezinde 3 bin 687 kişiye etüt eğitimleri verildi. 9 bin 746 kişi de meslek edindirme kurslarından faydalandı.
Öte yandan 8-16 yaş grubuna yönelik gerçekleştirilen kurslar ve etkinlikler bu ayın sonunda sona erecek.
(SD-Y)

16.08.2017 12:06:36 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Başkan amcayla maç keyfi
YEREL

BAŞKAN AMCAYLA MAÇ KEYFİ
Üniversitede meyan şerbetli kayıt
YEREL

ÜNİVERSİTEDE MEYAN ŞERBETLİ KAYIT
Antep Peyniri tescilleniyor
YEREL

ANTEP PEYNİRİ TESCİLLENİYOR
Gaziantep'te Opera Akşamı
YEREL

GAZİANTEP'TE OPERA AKŞAMI
Yağmur beklentisi çiftçiyi umutlandırdı
YEREL

YAĞMUR BEKLENTİSİ ÇİFTÇİYİ UMUTLANDIRDI
Tarihi Septimius Severus Köprüsündeki restorasyon çalışmalarında sona gelindi
YEREL

TARİHİ SEPTİMİUS SEVERUS KÖPRÜSÜNDEKİ RESTORASYON ÇALIŞMALARINDA SONA GELİNDİ
SANKO Üniversitesi'nde kayıt heyecanı
YEREL

SANKO ÜNİVERSİTESİ'NDE KAYIT HEYECANI
Yeni Yüksekokul binası için arazi tahsisi yapıldı
YEREL

YENİ YÜKSEKOKUL BİNASI İÇİN ARAZİ TAHSİSİ YAPILDI
Ampute futbol takımı güçleniyor
YEREL

AMPUTE FUTBOL TAKIMI GÜÇLENİYOR
Sigorta acenteleri kapanma noktasında
YEREL

SİGORTA ACENTELERİ KAPANMA NOKTASINDA
Şahinbey'de rekor düzeyde yol asfaltlandı
YEREL

ŞAHİNBEY'DE REKOR DÜZEYDE YOL ASFALTLANDI
Şehitkamil'den Merveşehir Mahallesine kaldırım çalışması
YEREL

ŞEHİTKAMİL'DEN MERVEŞEHİR MAHALLESİNE KALDIRIM ÇALIŞMASI
Araban'da yol yapım çalışmaları devam ediyor
YEREL

ARABAN'DA YOL YAPIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR